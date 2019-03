Real Valladolid Hervías tiene dañado el ligamento lateral interno de su rodilla y podría perderse la temporada Pablo Hervías en un entrenamiento en los Anexos de Zorrilla. / Alberto Mingueza El extremo riojano ha participado en 3 partidos con 161 minutos en juego desde que llegó cedido por el Eibar en el mercado invernal EL NORTE Valladolid Martes, 12 marzo 2019, 13:22

El 23 de enero se anunciaba oficialmente su vuelta a Zorrilla y no han pasado dos meses cuando el riojano Pablo Hervías podría perderse lo que resta de temporada por una lesión en su rodilla izquierda que le tiene tocado desde el partido ante el Villarreal. El extremo del Real Valladolid medita ahora si pasar por el quirófano. Desde aquel 8 de febrero, concretamente, Hervías no ha podido entrenar con normalidad -con un vendaje- debido a las molestias. No viajó a Barcelona para jugar en el Nou Camp, y aunque ha entrado en las dos siguientes convocatorias ante Espanyol y Real Madrid su estado físico no era el óptimo para saltar al campo y aportar desde la banda.

Con el ligamento lateral interno dañado, la duda radica en si intervenirse o recibir tratamiento.

Cedido en el mercado invernal por el Eibar, precisamente el próximo rival del Real Valladolid, el riojano ha participado en 3 partidos desde su llegada (Huesca, Villarreal y Betis) con un total de 161 minutos en el terreno de juego.