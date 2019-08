Fútbol | Primera División Hervías se retiró antes de tiempo del entrenamiento del Real Valladolid 01:07 Pablo Hervías, con camiseta roja, charla con Sergio y con los médicos del club, Alberto López Moreno y José María Lomo, tras el entrenamiento. / Rodrigo Ucero El futbolista riojano no fue convocado al Benito Villamarín y de continuar con molestias podría perderse también el partido ante el Real Madrid del próximo sábado J. A. PARDAL Valladolid Martes, 20 agosto 2019, 13:35

Los últimos meses no están siendo nada positivos para el extremo riojano del Real Valladolid Pablo Hervías. El futbolista se vio obligado a operarse de la rodilla izquierda el pasado mes de marzo y desde entonces no ha podido tener continuidad en los entrenamientos, no llegó a ir convocado al primer partido de liga del equipo, frente al Betis, y en el entrenamiento de esta mañana sufrió un nuevo revés al tener que retirarse del mismo antes de su finalización por unas molestias físicas.

Aunque, según el club, dejó la sesión por precaución, lo más probable es que tampoco pueda comparecer en el partido del próximo sábado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (19:00 horas).

Su baja se uniría, de confirmarse, a las del sancionado Fede Barba, las de los también lesionados Rubén Alcaraz y Sandro y a la de Luismi, que sigue sin entrenarse con el grupo. Con estos condicionantes, a estas alturas de la semana y a falta de novedades en cuanto a salidas que puedan dar margen al club en cuanto al límite salarial, Sergio contaría con 19 jugadores para elaborar su lista de cara al choque ante los blancos ya que según figura en la web de LaLiga son 24 los futbolistas que integran la plantilla pucelana, a falta de que sean inscritos Javi Sánchez, Álvaro De Frutos y Álvaro Aguado.

«Vamos a ir a ganar al Bernabéu»

En el entrenamiento que el equipo completó por espacio de cerca de dos horas se pudo ver al resto de los jugadores al mismo ritmo, incluido Stiven Plaza que lleva sin jugar con el equipo desde el mes de marzo tras sufrir dos lesiones consecutivas. Después fue Sergi Guardiola, el autor del primero gol blanquivioleta en esta liga, el encargado de atender a la prensa para evaluar el momento del equipo.

El futbolista balear reconoció que comenzar la liga ganado al Betis en el Villamarín es «una victoria importante», especialmente porque «vienen dos salidas fuera» y el equipo lo necesitaba.

Guardiola reconoció que Sergio les ha incidido en la necesidad de «finalizar más jugadas» y por ello cuando controló de espaldas a la portería de Dani Martín ya tenía en mente disparar a portería en el que terminaría convirtiéndose en su primer tanto del curso. «Cuando recibí el balón ya tenía en la cabeza golpear y salió muy bien», relató.

«El partido en el Bernabéu se afronta con más tranquilidad habiendo ganado en Sevilla, pero nosotros tenemos que ir a ganar y, ¿por qué no?», se preguntó el delantero.