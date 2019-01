Hervías y Stiven Plaza no fueron convocados ante el Celta por precaución con el límite salarial El riojano Pablo Hervías el día de su presentación. / A. Mingueza El director deportivo del Real Valladolid ha reconocido que no quisieron arriesgar para evitar problemas y ha confirmado que estarán aptos en Huesca LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Lunes, 28 enero 2019, 12:53

Sorprendió el pasado sábado que ni Pablo Hervías ni Stiven Plaza fueran incluidos en la convocatoria anunciada por el entrenador, y hoy se ha sabido que su ausencia tenía una explicación más allá de que lleven poco tiempo en la disciplina del Real Valladolid. Ni el riojano ni el ecuatoriano entraron en la lista por precaución y para evitar sustos de última hora por las estrecheces del límite salarial que condicionan cualquier operación del club. Así lo ha confirmado esta mañana el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, que de paso ha confirmado su disponibilidad para el partido del próximo viernes en Huesca.

«En parte, hemos sido precavidos para no ponernos al límite en esa situación. Teníamos claro cuál era la necesidad y al ser un traspaso con cifras muy altas y al disponer de poco tiempo, teníamos que valorarlo todo», confirmando que en el límite salarial de los clubes se contabiliza tanto el traspaso como la ficha del jugador. «No hay ningún problema con los dos, pero sí es verdad de que se necesitaba de un estudio y no nos podíamos arriesgar a que ese estudio volviera con un no».

En el caso de Stiven Plaza, incluso, el club valora inscribirle con ficha del filial dad au edad (19 años).

En cuanto a las posibles salidas, algo que se tiene que solucionar en el transcurso de esta misma semana, Gómez ha reiterado punto por punto lo expuesto hace una semana sobre determinados casos. Ivi espera destino para despedirse del vestuario del Valladolid, Cop podría salir en las próximas horas, y Cotán espera también ofertas. «Toño se merece tener un destino en el que tenga continuidad. No ha tenido suerte y en un determinado momento no tuvo la confianza, luego se lesionó y es un chaval que se merece tener esa oportunidad. Es muy querido y valorado por todos«, ha asegurado el director deportivo, sin querer confirmar al cien por cien que el mercado invernal está cerrado para el Real Valladolid. «Depende, si hubiera alguna salida igual podíamos optar a algo más. No renunciamos a nada. Ahora que tenemos los deberes hechos, ahora la siguiente parte es que haya salidas para que Sergio trabaje con más comodidad»,