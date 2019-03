Fútbol | Primera División «Intentaremos estar cerca de la portería del Real Valladolid para que pasen cosas a nuestro favor» Rubén Peña protege el balón ante su portero, Riesgo, mientras Coutinho cae al suelo. / LLUIS GENE-AFP El exblanquivioleta Rubén Peña disfruta en el Eibar de su cuarta temporada en Primera División; la primera con un puesto fijo en el once J. A. PARDAL Valladolid Viernes, 15 marzo 2019, 07:51

Más de seis años después de su último partido con el primer equipo del Real Valladolid (debutó y jugó cuatro encuentros en Primera con el Real Valladolid de la temporada 2012-2013 a las órdenes de Djukic), Rubén Peña se ha convertido en titular indiscutible en el Eibar de Mendilibar, donde es el futbolista con más minutos en Liga de esta temporada. El próximo domingo (12:00 horas) se enfrenta en Ipurua al Pucela y apunta de nuevo a titular.

-¿En su tercera temporada en Ipurua, ha encontrado finalmente su sitio en el equipo?

-Me estoy encontrando muy bien y es verdad que esta temporada es de las que más minutos estoy disputando. Las sensaciones son muy positivas; intentaremos seguir sumando.

-A cinco puntos de los puestos que dan acceso a Europa y con nueve de ventaja sobre el descenso, ¿su equipo ya está salvado?

-Que va, para nada. Nadie tiene nada atado hasta que matemáticamente está a salvo. Estamos viendo que esta temporada está siendo muy igualada tanto en puestos de descenso como en puestos europeos y al final eso hace que aún no tengas nada conseguido. Si te despistas y enlazas cuatro partidos sin conocer la victoria, se te puede complicar bastante la permanencia.

-Pero sí que es cierto que de seguir en esta línea, el Eibar puede ser un aspirante a jugar la próxima temporada en Europa.

-Bueno… Lo primero es la permanencia, vamos a asegurarla y después ya veremos. Una vez que la tengamos, si podemos luchar por objetivos más grandes, iremos a por ello. Somos una plantilla hecha para luchar por continuar en la categoría, algo que siempre es muy difícil y cuesta mucho conseguir, y vamos a intentar agarrarnos a ella siempre que sea posible.

-¿En qué es más fuerte su equipo?

-En eso mismo, en que todos somos un equipo aunque tengamos a gente que no esté contando con los minutos deseados. Todos los jugadores nos están aportando mucho en el día a día y siempre están disponibles, entrenando muy fuerte. Esa es una de las claves que tiene este grupo. Además, el fútbol de Mendilibar se conoce muy bien en toda España, se sabe a lo que le gusta jugar y lo llevamos al terreno de juego al cien por cien.

-Se encuentra en su tercer curso como integrante del equipo armero y siempre ha tenido como entrenador a José Luis Mendilibar. Supongo que ya tendrá muy asimilada la idea de su entrenador.

-Cada temporada suele ser nueva, pero siempre he dicho que con el 'míster' somos un equipo humilde que juega como un grande, porque nos da igual quién tengamos delante y siempre llevamos a cabo nuestra idea a nuestra manera. Así intentamos llegar al objetivo de estar más cerca de poder ganar y vamos a intentar que el domingo que sea así.

-El Eibar es el equipo con más centros (650 hasta la fecha, justo por delante del Real Valladolid, que acumula 504) y usted es el jugador del equipo que más balones pone en el área, ¿son las bandas su principal arma?

-Sí, somos un equipo que se hace fuerte y saca el balón rápidamente buscando generar en el área rival, intentando que surjan cosas. Esa idea se ve reflejada en que tanto mi compañero en el lateral, Cote, como yo, o incluso los extremos, solemos provocar bastantes cosas cerca del área. Es nuestro fuerte, todo el mundo lo sabe, pero cuando llega a Ipurua, si le metemos la intensidad y el ritmo que solemos meter, es muy difícil competir contra nosotros.

-Esa es otra de sus características, la de lograr que sus partidos sean intensos desde el inicio, lo que genera un brutal desgaste físico, ¿es una directriz directa del técnico?

-Es cierto que supone una exigencia bastante alta, pero como la que sufren todos los conjuntos de hoy en día. Somos un equipo de mucho ritmo capaz de poder mantenerlo durante los noventa minutos. Esa es una de las bazas que intentamos aprovechar al máximo, porque llega un momento en el que el rival siempre afloja un poco o le cuesta y piensa: 'otro balón, y otro balón, que pesados…' Al final siempre acaba surgiendo algo e intentamos llevar siempre a eso, a que el balón al final les esté quemando cerca del área, que es donde se hacen los goles.

Contra el equipo de su debut

-Se enfrenta a uno de sus exequipos. ¿Tiene algún sentimiento de cariño hacia el Real Valladolid o ya lo ve como una época lejana de tu carrera?

-Hay un poco de todo. Es verdad que es una etapa lejana y que solo fue un año, pero conseguí debutar en Primera División y es algo que te llevas para toda la vida y por lo que estaré siempre agradecido.

-¿Cómo se ve desde la lejanía el momento anímico por el que atraviesa el equipo pucelano?

-Está claro que su racha positiva no es, pero hoy en día nunca se sabe porque esto va por rachas y alguna vez tendrán que salir de esa situación, aunque intentaremos que no sea este fin de semana. Será complicado porque todo el mundo sabe lo que se juega y se intenta hacer fuerte ya que no es fácil estar en la categoría en la que estamos. Seguro que tendremos un partido muy difícil y muy disputado contra ellos.

-Después de que en la primera vuelta el partido de Zorrilla acabase sin goles pese a que su equipo fue el que dominó, ¿por dónde cree que los suyos pueden hacerle daño al Real Valladolid?

-Cuando estás metido en esa racha negativa y ves tan cerca los puestos de descenso, siempre entra un poquito de nerviosismo, así que intentaremos buscar que eso nos beneficia a nosotros. Siempre se dice que cuando estás en esa situación aparecen cosas que no suelen aparecer cuando estás en zonas más de confort, así que al final intentaremos llevarlos a su propio campo y estar siempre cerca de su portería para intentar que pasen cosas a nuestro favor.

-Por lo que ha visto a lo largo de la temporada, ¿cree que el Real Valladolid tiene más posibilidades de salvarse que otros?

-Como ya he dicho antes, está todo muy pero que muy igualado y hay equipos abajo, sobre todo el Villarreal, que no te esperas que esté ahí. Al final eso habla de las similitudes que hay entre todos los equipos. Esto es una maratón, una regularidad y seguramente los que se salven se lo habrán ganado y los tres de abajo habrán hecho menos méritos para poder salvarse.