Las interpretaciones del VAr contra el Real VAlladolid

Gil y Hernández, dos viejos conocidos

Hernández Hernández

Jesús Gil Manzano, pacense de Don Benito a punto de cumplir 35 años, y Alejandro Hernández Hernández, lanzaroteño de Arrecife y que acaba de cumplir 36 años, son los dos colegiados que ocupaban la silla del VAR allá en la lejana Las Rozas en los partidos del martes ante el Getafe y del domingo frente al Levante. Ambos a dos son viejos conocidos del club, llevan muchos años pitando en la élite y ambos han dirigido al Real Valladolid tanto en Primera como enSegunda en estas últimas temporadas.

El de recuerdo marcado a fuego es, sin duda, el canario. Cualquier buen aficionado recuerda ese partido en Valencia, el segundo año de Djukic como entrenador. Fue en Mestalla, el partido acababa y con 1-1 en el marcador se produjo un fuera de banda a favor del Pucela. Pero lo sacó el Valencia sin que el incluido Hernández osara decir ni oste ni moste. La irregular jugada acabó con gol valencianista, que ganó 2-1 el partido.

La consecuencia de aquel partido fue una reclamación del Real Valladolid ante el Comité de Competición, en el que se demandaba la repetición del partido por un flagrante y evidente error arbitral. Las imágenes no dejaban resquicio a la dudas, pero el partido no se repitió aunque seguro que al colegiado isleño no le hizo gracia alguna el argumento del club vallisoletano.

Lo de Jesús Gil Manzano, durante mucho tiempo considerado uno de los tres mejores árbitros españoles, es de otro cariz. El extremeño fue duramente acusado desde el club en la temporada del último descenso de ser uno de los que lo había terminado provocando con alguna actuación más o menos cuestionable. En las oficinas del estadioZorrilla se piensa que de aquellos polvos nacen los lodos que salpicaron al equipo el martes en el partido de Copa del Rey.

El caso es que el Comité Técnico de Árbitros se ha cuidado muy mucho de situar una dupla arbitral ante el Celta que pudiera generar recelos en los aficionados y en la entidad. Velasco Carballo ha designado para el trascendental choque del domingo a las 12:00 ante los vigueses al murciano e internacional Sánchez Martínez para el campo y a Cordero Vega, uno de los colegiados emergentes, para la sala del VAR. El primero dirigió el partido de San Mamés, y el segundo el que supuso la derrota ante el Rayo Vallecano.