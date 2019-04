Jaime Mata: «Nunca celebraré un gol en Valladolid» Jaime Mata, delantero del Getafe. / Efe El delantero del Getafe asegura que su «respeto y cariño es máximo» hacia el Real Valladolid, al que le gustaría ver en otra situación EL NORTE Valladolid Miércoles, 10 abril 2019, 15:32

De vez en cuando el fútbol deja un ejemplo de que tiene memoria, tantas veces aparcada. El de Jaime Mata es uno de esos ejemplos, ídolo en Zorrilla por todo lo que le dio al Real Valladolid en su histórico ascenso a la Primera División y el próximo domingo rival con la camiseta del Getafe. El delantero hoy azulón ha hablado esta mañana del encuentro ante su exequipo, «muy especial» en su caso.

«Es un día muy especial para mí, viví grandes momentos. Son sensaciones encontradas porque estamos en la antítesis, unos peleando por lo más grandes y otros por el descenso. Hay que ir a por la victoria», ha asegurado, incidiendo en que le hubiera gustado que su vuelta tuviera otro escenario bien distinto para su exequipo. «Siempre es bonito volver y ahora volvemos en una situación bastante cómoda y me gustaría que ellos estuvieran en una situación diferente. Están en el camino».

Mata descarta celebrar el gol. «Mi respeto y cariño es máximo. Siempre he pensado que el tema de meter un gol o no no va con sentimientos al equipo. Eso se demuestra respetando pero se ha creado eso en el mundo del fútbol y nunca celebraré allí».

En su análisis del partido, considera al Valladolid como «un equipo que juega con mucha intensidad, sobre todo en su campo y la exigencia es máxima. Le cuesta un montón ponerse por delante y hace los partidos muy difíciles. Se están jugando mucho».

Mata reconoce que el Getafe llega a Zorrilla en un buen momento, pero que debe seguir pensando partido a partido para meter la cabeza en Europa. «Si ganas todos los partidos, cuartos quedamos, pero hay que ir paso a paso porque quedan partidos muy complicados. Está todo cambiando todo tan rápido que no puedes marcarte objetivos. A día de hoy, poco puedo decir del siguiente, si vas a Valladolid y pierdes puedes bajar puestos. Al haber tanta igualdad es difícil predecir qué pasará en los siguientes partidos. Si ganamos estaremos arriba y si perdemos nos caeremos de ahí», ha concluido.