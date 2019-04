Joaquín Caparrós anuncia que padece una leucemia Joaquín Caparrós. / Efe El técnico de Utrera asegura que la enfermedad está controlada y no le impedirá continuar al frente del Sevilla FC LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 7 abril 2019, 18:48

Acompañado por la cúpula del club de Nervión, Joaquín Caparrós atendió a los medios de comunicación, y las preguntas relacionadas con el partido, para posteriormente anunciar que padece una enfermedad, leucemia, que «está controlada» y que no le impedirá continuar al frente del equipo. Flemático como acostumbra, el técnico lo ha anunciado con la misma ironía que le caracteriza.

«Sabéis todo que me hierve la sangre roja y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca, es una leucemia que no me impide entrenar, me lo han cogido a tiempo, confían en mí muchos más años y quiero transmitirlo para evitar más comentarios. No voy a volver a hablar más del tema. No necesito tratamiento, se me ve en la cara que estoy feliz y quiero transmitir tranquilidad a los mios porque estoy bien», ha anunciado en sala de prensa, «una sala que echaba de menos porque huele a fútbol, ha apuntado.