Joaquín: «Espero que se note lo menos posible mi falta de partidos» El central andaluz vuelve a la palestra como firme candidato a acompañar a Kiko Olivas en el centro de la defensa por la sanción de Calero LUIS MIGUEL DE PABLOS Martes, 5 febrero 2019, 16:26

Llamado a recuperar protagonismo este viernes por el partido de sanción que debe cumplir Calero ante el Villarreal, Joaquín Fernández se siente preparado para entrar en el once después de superar una amigdalitis que le apartó del primer entrenamiento semanal. «Cabe la posibilidad de volver al once y por eso estoy super contento por poder ayudar a mis compañeros si así lo decide el míster», ha afirmado al término del entrenamiento matinal, sin pensar mucho más allá del encuentro ante el Villarreal. «La verdad es que no quiero pensar mucho en si seguiré si hago u nbuen partido, y sí en hacer un buen partido para sumar los tres puntos ante el Villarreal. Luego será el míster el que decida si continuo o no».

El central ameriense, que apunta a «una mala racha» el momento que vive el equipo, «algo que se supera con más concentración», reparte culpas por la racha de diez partidos consecutivos encajando gol y no focaliza en los centrales. «Lo que nos ha hecho fuertes, además del nivel y calidad de nuestros centrales, es el grupo en sí. Esto es un equipo y cuando ganamos, ganamos todos. No es solo culpa de los centrales ni mucho menos», ha asegurado, confiando en que no se note su falta de ritmo y partidos el próximo viernes. «Espero que se me note lo menos posible, con la concentración y la ayuda de mis compañeros confío en que no se note en el campo».

Sobre el rival, asegura que «todos pensamos que puede aspirar a mucho más de lo que refleja la clasificación por plantilla y por todo lo que le rodea, y que por eso esperan un Villarreal protagonista, con ganas de tener el balón y peligroso arriba». También va a ser una final para ellos. Está claro que siempre es obligatorio sumar, pero es verdad que con los resultados de los equipos que están con nosotros nos vendría muy bien sumar estos tres puntos«, ha comentado antes de hacer un llamamiento a la afición para que acuda el viernes a Zorrilla» a disfrutar de su equipo. Nosotros vamos a dar el cien por cien y hasta la última gota de sudor para sacar la victoria«.