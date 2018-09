Jugar a ganar Desde la Banda El autor propone no especular con el resultado del primer partido frente al Sporting, a pesar de haber encajado un gol en casa, porque el Pucela ganó por 3-1. Y sobre todo, porque demostró que está en mejor forma que los asturianos Acrobática jugada de Plano, unode los que juega siempre a ganar. / GABRIEL VILLAMIL CARLOS PÉREZ Valladolid Viernes, 8 junio 2018, 21:56

Aver si vamos a estar tristes por el gol que han marcado ellos y no vamos a estar contentos por el los tres goles marcados por nosotros». Con estas palabras resumía Sergio el estado de ánimo después del partido de jugadores, afición y prensa. Razón no le falta. Creo que todos hemos salido del estadio más contentos que un perro con dos colas, pero el gol de ellos nos ha sumido en una preocupación innecesaria. Creo que el resultado es «injusto» y que otra vez el único fallo que hemos tenido nos ha penalizado.

Todos habríamos firmado este resultado, pero por encima del resultado yo me quedo con la forma de conseguirlo. El Real Valladolid es hoy en día un equipo enchufado, un equipo que sabe que es bueno y que sabe que si corre va a ganar. Por eso me ha gustado escuchar a Hervías después del partido decir que no hay que jugar con el resultado y que hay que ir a ganar. Porque si hay una cosa que no sabemos hacer es defender. Cuando digo que no sabemos defender, digo que no sabemos jugar a no ganar, a encerrarnos y a aguantar. Defender defendemos bien y los dos centrales están en un nivel superlativo. Abro un paréntesis para hablar de Calero. Impresionante. Hace tiempo que no veo a un jugador con esa jerarquía y desgraciadamente creo que nos va a durar muy poco. Cierro paréntesis.

Yo decía antes del partido que firmaba no encajar, porque marcando nosotros allí obligamos al Sporting a marcar dos. Pues estamos igual. Bueno, igual no, porque hemos jugado el partido y los veintiocho jugadores que saltaron al césped saben quién es el mejor equipo de los dos. Por encima del resultado están las sensaciones y ellos van a estar más pendientes de no recibir que de marcar dos. Jugar sin tener en la cabeza el resultado, pero sabiendo el resultado. Si no, preguntad en Girona lo que pasa por jugar en casa con el resultado en la cabeza después de ganar cero a tres en la ida.

Termino diciendo que deseo que los quinientos que van a Gijón dejen el nombre de Valladolid mejor que la panda de indocumentados que han traído de Asturias para insultar. Porque no han venido a animar, han venido a insultar.