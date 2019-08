Real Valladolid Julio Baptista quiere una cantera «que dé frutos al primer equipo» Julio Baptista atendió a los medios antes de la sesión de entrenamiento del equipo. / Rodrigo Jiménez El brasileño, nuevo entrenador del Juvenil B, quiere formar un equipo atrevido y que sepa cuando tiene que ser agresivo ENRIQUE IBÁÑEZ HUERTA Valladolid Lunes, 5 agosto 2019, 20:34

El nuevo entrenador del Juvenil B del Real Valladolid, Julio Baptista, comienza la pretemporada en el nuevo proyecto al frente de la cantera del equipo blanquivioleta. «Estoy muy ilusionado de poder entrenar a este equipo con grandes talentos», reconoce Julio.

Un Julio Baptista que espera formar «una cantera que despunte, y dé frutos al primer equipo. Poder producir jugadores de calidad que permita al club recuperar esa inversión que hace durante tantos años, jugadores suban al Real Valladolid y que luego puedan salir vendidos a un equipo grande».

Para ello Julio tiene las ideas claras de qué estilo de juego quiere que tengan sus jugadores: «Un equipo que tenga un fútbol atrevido, que los jugadores jueguen al fútbol, tengan el balón, que sean agresivos y que sepan sufrir».

Un proyecto que empezó a fraguarse mucho antes, como el mismo Baptista ha reconocido. «He coincidido mucho con Ronaldo, pero también Miguel Ángel Gómez influyó en que me llegara esta posibilidad, me gustó mucho el proyecto y eso fue lo que me empujó para sumarme. Tuve la posibilidad de seguir en las categorías inferiores del Leganés, pero cuando me surgió esta opción, decidí aceptarla«.

«No quiero avanzar más de lo que pueda» explicó Julio sobre su futuro en la entidad. «Mi objetivo es hacer mi trabajo poco a poco y todo llegará a su debido tiempo, espero que sea un trabajo bonito, pero hay que ir paso a paso».

Real Madrid y el caso Neymar

Julio Baptista también ha opinado sobre este nuevo Real Madrid y ha aclarado que «el Madrid es un equipo grande y cuando las cosas no van como tienen que ir hay mucha presión, pero espero que todo vaya mucho mejor».

«A Neymar le recomiendo que este busque un sitio donde se encuentre feliz, es lo más importante para el jugador, y que intente desarrollar su fútbol». Con estas palabras se refirió a su amigo Neymar y sobre la situación por la que el brasileño está pasando, aunque también ha advertido que «si no puede salir tendrá que aceptar la decisión de su club e intentar hacer lo mejor para el PSG».