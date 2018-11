Fútbol | División de Honor Juvenil El Juvenil A del Real Valladolid recibe al Club Internacional de la Amistad Los jugadores del CIA anotan un gol frente al Extremadura. / LÍA Z. LORENZO El CIA es el primer conjunto palentino que alcanza la máxima categoría juvenil en los últimos 34 años J. A. PARDAL Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018, 20:30

34 años después de que el Palencia juvenil disputase la Liga Nacional (que por aquel entonces era la máxima categoría de España para los jugadores menores de 19 años), la capital palentina vuelve a tener un conjunto en el más alto escalafón de las categorías inferiores: la División de Honor.

En ella milita el Club Internacional de la Amistad, creado en 1990 y que «poco a poco», como asegura su presidente Javier Pajares, ha ido creciendo en el fútbol federado después de empezar participando en algunas competiciones menores y organizando el Torneo Internacional de la Amistad que cada año se celebra en la ciudad castellana.

Actualmente el CIA cuenta con un total de 9 equipos que disputan ligas provinciales desde la categoría de prebenjamín hasta la de cadetes y además compite a nivel regional en infantil, cadete y juvenil.

Esta tarde, a partir de las 16:00 horas, su plantilla de División de Honor visita los Anexos para enfrentarse al Juvenil A entrenado por Javier Baraja, que marcha 4º en liga con 17 puntos.

«Es un rival fuerte, bastante superior, pero va a ser un choque bonito al tratarse de un derbi», relata Luis Montes, segundo entrenador del equipo palentino que atiende la llamada de este medio mientras Manu Gañán, primer técnico, apura la sesión de entrenamientos del viernes junto a sus pupilos.

«Nos hemos adaptado bien a la categoría, especialmente nuestros refuerzos», asegura, aunque reconoce que el inicio del curso no fue nada fácil. «Nos costó el arranque, sobre todo en pretemporada (el Real Valladolid Juvenil venció 1-5 en verano en tierras palentinas), pero después hemos dado la sorpresa».

Sus afirmaciones no son una exageración puesto que pese a ser unos novatos en un grupo en el que se encuentran conjuntos de las canteras más potentes de España como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, los palentinos suman ya 12 puntos en los primeros diez partidos de liga y se mantienen con 3 de ventaja por encima del descenso. «Estamos bien, vamos avanzando. Al principio generamos bastantes puntos de forma inesperada, aunque ahora hemos sumado menos porque han llegado rivales fuertes».

Mantenerse es el principal objetivo de un club «humilde y honesto», en palabras del segundo preparador de este conjunto juvenil.

El Club Internacional de la Amistad consiguió el anhelado ascenso a la tercera oportunidad que se les presentó, tras no lograrlo en una ocasión por una peor diferencia de goles que sus rivales y en otra más por un solo un punto.

Sus instalaciones, pese a la relativa juventud de la entidad, no tienen nada que envidiarle a las de otros. «Tenemos dos campos de fútbol 7 y otros 4 de fútbol 11, aunque uno de ellos no lo utilizamos porque está destinado a encuentros de rugby», relata el presidente del CIA, que no pierde de vista que el motivo principal de la existencia de su club es el de sacar jugadores. «De hecho, algunos ya están en la cantera del Real Valladolid», afirma orgulloso.