Keko: «La victoria nos va a aliviar mentalmente, las dudas venían por la falta de resultados» Keko Gontán encara a Pione Sisto en un lance del encuentro. / Villamil El vestuario reconoce que las derrotas en casa les hacía jugar con una mochila. «Hacíamos las cosas bien, pero no ganábamos», asegura Kiko Olivas LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 27 enero 2019, 17:44

Las dudas habían llegado al vestuario pero por la falta de resultados, no por un juego que con sus altibajos ha sido más o menos uniforme durante la temporada. Esas son las sensaciones que plasmaron jugadores como Keko Gontán y Kio Olivas al término del encuentro ante el Celta. Una victoria que se hizo esperar más de 3 meses en Zorrilla. «Llevamos tiempo buscando la victoria, es verdad que igual algunos partidos estábamos bloqueados y no conseguíamos sacar resultados pese a jugar bien, pero ya lo he dicho, somos un equipo muy humilde que nos da igual jugar en casa que fuera porque todos son difíciles y equilibrados. La victoria nos va a aliviar mentalmente», ha reconocido Keko en vestuarios, satisfecho por la victoria y por el gol conseguido que significó el 2-1 final.

«Cuando los resultados no llegan te haces preguntas y estábamos bloqueados. Hoy al contrario que el día del Rayo hemos salido enchufados y muy metidos, con intensidad, y creo que su gol ha llegado en una acción fortuita», ha asegurado el extremo, poco antes de calificar el debut de Guardiola en línea de ataque. «Ha jugado muy bien, nos ha ayudado muchísimo pero esto es un equipo y sabemos que no dependemos de las individualidades».

Olivas y un rival directo

Coincidía en el discurso Kiko Olivas, convencido de que la victoria ayudará al equipo a soltarse en la próximas jornadas. «Necesitábamos una victoria, sea donde sea, y en casa la estábamos buscando hace tiempo pero por circunstancias no se estaba dando aunque lo merecíamos, y por fin ha llegado hoy», ha declarado en la antesala de vestuarios, dando más mérito a la victoria por tratarse de un rival que lucha también por escapar de la zona baja de la tabla. «Era un partido fundamental porque es un rival que está peleando ahí abajo con nosotros. Hacíamos las cosas bien pero no venían los resultados».

Sobre el trabajo extra que ha tenido la defensa ante el Celta, el central no vio jugadas claras en la meta de Masip. «Creo que Jordi no ha hecho ninguna parada. Sí han tenido acercamientos pero ocasiones claras no recuerdo que hayan tenido», ha advertido.

Viene siendo habitual que el equipo visitante sea el primero en marcar en Zorrilla. «Somos un equipo que pelea hasta el final, y hemos demostrado que en muchos partidos hemos dado la vuelta al resultado. Confiamos en lo que hacemos pero es verdad que entran dudas porque no vienen los resultados», ha concluido.