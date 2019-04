El gol del Leganés al Real Valladolid fue en tiempo Considera el experto que aunque la actuación de Cuadra Fernández no fue muy buena, acertó en prolongar el partido 30 segundos JUAN CARLOS ALONSO Jueves, 4 abril 2019, 23:52

El encuentro de Butarque discurrió por cauces deportivos, donde el balón no tuvo un dueño claro y se produjeron muchas disputas aéreas, dificultando en ocasiones la labor de Cuadra Fernández. Árbitro adscrito al colegio balear, el cual tuvo varios errores de apreciación en la interpretación de estas acciones. Controló bien el partido sin necesidad de cargarse de tarjetas, por eso prefirió advertir a Calero cuando derribó a un adversario fuera de su zona natural para abortar una posible contra. Su gran error fue señalar un penalti al estar mal colocado. La jugada era un centro cerca de la línea de fondo donde Joaquín intercepta el balón con su cara y no con la mano como presumía. El VAR pilotado por Estrada Fernandez, como no podía ser de otro modo ante un error de tal magnitud, recomendó a Cuadra revisar la acción, el cual tras acudir al monitor y ver su error inicial, anuló la decisión. El gol del Leganés vino tras agotarse el tiempo añadido inicialmente marcado. El balear siguió las recomendaciones reglamentarias y aumentó 30 segundos más al realizar el Valladolid un cambio en este periodo de prolongación , por lo cual el tiempo aplicado fue justo. En definitiva, suspenso de Cuadra Fernández sobre todo por el grave error del penalti señalado que esta vez sí, el VAR ayudó a solucionar. Esta jugada puede dar pistas en el futuro de las acciones donde la tecnología es un verdadero apoyo para los árbitros, que es solventar errores claros y manifiestos.