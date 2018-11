Real Valladolid «Llegamos al Bernabéu en el momento más complicado para los rivales del Madrid» afirma Sergio Sergio González, en un reciente entrenamiento El entrenador del Pucela afirma que no se cambiaría por Solari y sugiere que Verde no será titular FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 2 noviembre 2018, 15:25

«El cambio de entrenador es un arma de doble filo. Siempre se agita el árbol: los que juegan espabilan y los que no están jugando quieren participar. Llegamos [al Bernabéu] en el momento más complicado del Madrid, el más difícil para sus rivales. Hasta ahora ha sido un equipo que no había encontrado su sitio, más débil de lo habitual pero esta semana ese 'agitar el árbol' puede jugar en contra de nosotros. Me voy a repetir: 'siempre esperamos la mejor versión del rival'. Sabemos, además, que puede haber algún cambio táctico, que Solari puede aportar algo distinto y por eso barajamos los dos escenarios: el habitual y el ocasional por el cambio de míster». De esta forma despachó esta mañana Sergio González ante la prensa sus impresiones del rival de mañana, en el Bernabéu.

Descartó el míster del Real Valladolid que haya sido necesario hacer una preparación especial: «Hace poca falta porque los futbolistas conocen a la perfección al rival, el escenario y el partido que tenemos enfrente. Aunque el rival es imponente y con muchos condicionantes a nivel de fútbol se trata igual que cualquier otro partido».

Planteó también Sergio cómo van a afrontar la visita al Bernabéu: «Tenemos que mantener nuestra línea de juego, ser sólidos, fuertes atrás y cuando tengamos la pelota no tener miedo. Estamos en un momento muy bueno para poder disfrutar de un partido con el Real Madrid. ¿Quién nos iba a decir hace seis meses que íbamos a poder jugar con un rival de este nivel en un escenario de este nivel? Vamos a disfrutarlo.»

Cara titularidad

Abordó en un par de ocasiones Sergio González la posibilidad de que el partido de Copa frente al Mallorca haya hecho que algún jugador menos frecuente se haya ganado la titularidad: «Ser titular está muy difícil hay que valorar también cómo siguen los titulares. Lo que si han hecho [algunos reservas] es ponerse cerca de los que están jugando. Está todo muy parejo. Es verdad que hay gente que se ha ganado ser titular, pero también hay gente que se ha ganado seguir».

Sobre el extremo napolitano Verde y su explosión en los dos últimos partidos (tres goles), matizó que tiene que seguir aportando pero que deben evitar que vuelva a lesionarse. «Ha pasado un momento difícil por la lesión. Tiene un golpeo extraordinario y poco a poco va a tener que darnos más. Físicamente está cerca de su mejor versión pero necesita más continuidad, más juego asociativo Poco a poco lo va encontrando. El otro día en Mallorca terminó asfixiado. Le cuidamos para que no recaiga. Vamos a cuidarle y por eso hay que ir poco a poco».

No cambiaría de banquillo

Sergio González es consciente de que la visita del Pucela al Bernabéu es un prueba de fuego para Solari: «Sabe que va a ser un partido difícil, aunque juega en casa, aunque, a priori lo que debería pasar es que ellos pudieran ganar, pero también es cierto que estamos haciendo muy bien las cosas, que estamos fuertes y que vamos a intentar hacerles daño».

Sobre la posibilidad de que mañana sea más confortable el banquillo del Madrid que el del Pucela en el Bernabéu, Sergio González fue tajante: «Yo estoy muy contento de estar aquí y ahora mismo no lo cambiaría porque tengo una sensación de satisfacción plena».

Sobre las posibles dudas de algunos jugadores que jueguen por primera vez en el Bernabéu, el míster del Pucela lo tiene claro: «Forma parte del peaje. Han anticipado alguno los plazos de esa entrada en Primer división y el Bernabéu es un paso más. Van a tener esa sensación que hemos tenido todos. A final, cuando empieza a rodar la pelota, te olvidas un poco de lo que es el escenario porque tienes suficiente preocupación con lo que vas a hacer con ella, como para seguir preocupándote por el ambiente», resumió Sergio González.

Concluyó el entrenador destacando que en esta ocasión, no solo los primeros minutos son importantes: «Siempre son importantes. Cuando estamos en casa, con 'la mirada del tigre', que sepan que estás por la faena, que no te vean dubitativo. Los gestos facial y corporal son importantes e intentaremos trabajar en ello. Los primeros minutos son siempre importantes, pero con el Madrid lo son todos. Intentaran marcar pronto, para encarrilar el partido y nosotros trataremos que sea lo más tarde posible. O nunca», concluyó.