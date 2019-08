Las luces y las sombras de Carlos Suárez en el Real Valladolid Desde la banda El autor analiza los 18 años de gestión del ahora presidente de honor del conjunto blanquivioleta Carlos Suárez durante la rueda de prensa en la que se despidió oficialmente como consejero delegado del Real Valladolid. / Alberto Mingueza CARLOS PÉREZ Jueves, 22 agosto 2019, 19:49

Cuando alguien tiene que empezar explicando lo que escribe por temor a las reacciones de la gente es que algo no funciona bien. Así que para escribir una columna de opinión sobre la etapa de Carlos Suárez antes tengo que explicar que desde 2010 que tengo el honor de escribir en estas páginas hasta 2017 yo no había cruzado palabra alguna con el ahora presidente de honor. Que en ese tiempo, por supuesto, no recibí mandato, instrucción o consejo alguno sobre lo que tenía que opinar. Y que por contra me consta que hubo desde el club y desde Carlos Suárez alguna queja por opiniones mías que en una ocasión incluso pensaban que era difamatoria.

Eso era porque yo veía sombras en su gestión, pero para que haya sombras es necesario que haya luces. Quizá sea bueno recordar cuál era el punto de partida y por qué llegó Carlos Suárez a Valladolid. Hace dieciocho años muchos de los que ahora insultan en las redes sociales se hacían pis en la cama, pero ahora creen saberlo todo. Un pequeño repaso a la hemeroteca nos recuerda que un crédito de dos mil millones denegado por Caja España hacia que hubiera dificultades para encontrar una agencia de viajes que organizara nuestro siguiente desplazamiento. Ahora se critica que a Sevilla se haya viajado en chárter.

Nuestros noventa y un años de historia se saldan con cuarenta y cuatro temporadas en Primera que viene a ser el equivalente a las nueve que lo hemos estado en los dieciocho últimos años.

Luces y sombras. Mi mayor critica a Suárez en esos años era en dos asuntos. El primero y principal era el trato a la cantera y cómo en mi opinión perdimos alguna generación de jugadores. Pero el que quiere mejorar aprende y la llegada de Braulio y Cata cambiaron las cosas a mejor. Y gracias a la deslealtad de estos dos últimos tuvimos la suerte de que llegara el mejor fichaje de la historia moderna del club: Miguel Ángel Gómez.

El segundo asunto de crítica era lo que yo consideraba un fracaso en el aspecto social a pesar de que, contando ésta, tres de las cuatro mejores marcas en cuanto abonados en la historia fueron bajo su presencia. La cuarta es ésta, que la doy como la mejor de la historia aunque esté sin confirmar.

Hablaba al principio de 2017 como el momento en que conocí a Carlos. Ese verano, tras quedar fuera de la promoción de ascenso con Paco Herrera, unos pocos elegidos (que nos pagamos nuestras cenas y no nos escondemos a no ser que penséis que cenar en julio en una terraza de la plaza de los Arces sea clandestino) pudimos ver el proyecto de remodelación de Zorrilla y a vuela pluma un boceto de la estructura del club. Lo que hoy se está fraguando es ese plan. Con más medios, sí. Con más dinero, también.

Así que yo quiero dar las gracias a Carlos Suárez porque seguimos vivos, porque seguimos en Primera y porque podemos viajar en chárter a Sevilla porque yo me acuerdo de cuando no íbamos a poder viajar ni en autobús. Y esta que firmo es mi columna de opinión donde menos opinión y más datos e información hay.