Fútbol | Primera División Masip considera que el Real Valladolid no puede permitirse «perder muchos puntos más» Masip sostiene el premio a mejor jugador del Real Valladolid durante el mes de febrero. / J. A. P. El portero blanquivioleta considera que debe «olvidarse lo antes posible, pasar página y aprender de los errores» tras la jugada del 1-1 en el partido contra el Real Madrid J. A. PARDAL Valladolid Jueves, 14 marzo 2019, 14:22

El portero del Real Valladolid, Jordi Masip, atendió esta mañana a los medios de comunicación tras el entrenamiento del equipo a puerta cerrada con motivo de la entrega del premio Jugador Cinco Estrellas que recibió por sus actuaciones del pasado mes de febrero.

El cancerbero, que consideró que este galardón «importa menos que el equipo», sí que aseguró que sentirse premiado por la afición le da «un poco de confianza y alegría para intentar con el grupo hacer las cosas bien e intentar el objetivo principal, que es la salvación».

Por casualidades del destino, Masip recibe este premio tras ser el indeseado protagonista de la jugada que supuso el primer gol del Real Madrid en el partido disputado del pasado domingo en Zorrilla que terminó con un resultado de 1-4. El meta describió así la jugada: «Intento golpear el balón, no le doy, noto contacto y no puedo precisar el golpeo. No pitó nada y no sé si fue falta clara. Hay un contacto pero a lo mejor no es suficiente para pitar la falta. Me impide golpear con buenas condiciones el balón y luego pues… gol«, relató, consciente de que en buena parte el tanto llegó por una deficiente intervención suya. »Hay que olvidarse lo antes posible, pasar página y aprender de los errores. Al final estas cosas pasan como futbolistas profesionales«, dijo, intentado dejar atrás lo sucedido.

De cara al choque frente al Eibar del próximo domingo en Ipurua (12:00 horas), Masip considera que los suyos deben «por lo menos igualar» la intensidad del conjunto armero. «Sabemos que son muy intensos, que no nos van a dejar jugar fácil y nos van a apretar arriba y a hacer un partido bronco difícil, duro», dijo el catalán, que consideró además que el equipo no puede permitirse «perder muchos puntos más». «La cosa está apretada, así que no podemos relajarnos», aseveró.

De nuevo sin Yoel y a la espera del diagnóstico sobre la lesión de Hervías

El Real Valladolid se entrenó esta mañana a puerta cerrada con las bajas de Yoel, Stiven Plaza, Borja Fernández, Toni, Luismi y Pablo Hervías. En el club se está a la espera de que los servicios médicos de Eibar, entidad a la que pertenece, determinen qué lesión sufre el último de ellos en el ligamento interno de la rodilla y estimen su periodo de recuperación. Si este fuera superior a los seis meses, el Real Valladolid podría inscribir a Waldo, del filial, puesto que las normas permitirían en ese caso liberar la ficha de Pablo Hervías.