Fútbol | Primera División Masip se muestra alerta ante la «pólvora arriba» del Osasuna Masip, al fondo, atento a un disparo de Benzema ante Antoñito en el partido del Bernabéu. / Alberto Mingueza El portero del Real Valladolid considera importante que el club sume en casa para «tener un colchoncito ante los partidos fuera» J. A. PARDAL Valladolid Miércoles, 11 septiembre 2019, 13:51

El Real Valladolid entrenó esta mañana sin ningún contratiempo, aunque aún sin los jugadores internacionales, como parte de la preparación para el partido frente al Atlético Osasuna del próximo domingo (18:30 horas).

Después de la sesión, en la que se pudo ver sobre el césped a los lesionados Stiven Plaza y Luismi Sánchez, fue Jordi Masip el que atendió a los medios de comunicación para evaluar el estado actual de un equipo que volverá al Nuevo José Zorrilla cuatro meses después de su último partido de liga como local.

El meta catalán se mostró con «ganas de estar con nuestra gente, empezar con buen pie y estrenar las pequeñas reformas que ha habido y que sea el primer paso para ser un equipo fuerte en casa» para intentar que el equipo disfrute de «un colchoncito» cuando afronte los duelos lejos de Zorrilla. «Debemos seguir en la línea que tuvimos el año pasado: ser fuertes defensivamente, aprovechar las ocasiones que tenemos y que nos generen pocas a nosotros. Hacer de Zorrilla un fortín», resumió.

Para ello, la plantilla intentará puntuar frente a un Osasuna «con mucha pólvora arriba», en palabras de Jordi Masip. «Son un equipo dinámico que llega, centra, remata, chuta desde lejos… Todas esas armas que tienen nos preocupan. Veremos que pasa e intentaremos vigilarlos de cerca», aseguró.

Disfrutando de una «competencia sana» con Andriy Lunin, el cancerbero se limitó a asegurar que se su trabajo pasa por «hacerlo bien e intentar que no me quiten nunca y que el equipo gane muchos partidos. No hay que relajarse y hay momentos buenos, malos y mejores y yo intentaré que sean buenos para aferrarme a los tres palos», finalizó.