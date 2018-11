Fútbol | Primera División Mata recibe el Pichichi por sus 35 goles con el Real Valladolid Mata celebra el triplete que anotó frente al Lorca. / Paco Alonso El jugador madrileño recogió el galardón en una gala en la que estuvieron Messi y Oblak, entre otros EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 20:50

El delantero Jaime Mata, actualmente en las filas del Getafe, recibió ayer los premios Zarra y Pichichi correspondientes a la temporada pasada en LaLiga 123. El futbolista madrileño se hizo acreedor de los galardones que se otorgan al máximo goleador español y al que más goles sea capaz de anotar de toda la categoría gracias a los 35 tantos que consiguió con el Real Valladolid -33 los anotó a lo largo de la liga regular y los 2 restantes en los 'play-off' de ascenso a Primera División-.

En la gala de entrega de los galardones, donde compartió escenario con Leo Messi, Jan Oblak, Alberto Cifuentes, Marcelino y Del Cerro Grande (Iago Aspas fue el zarra de Primera pero no estuvo presente en el acto), Mata reivindicó sus números frente a la equivocación del presentador; «35, no me quites, que es muy difícil meterlos», le aseguró al conductor de la gala que estaba en un error al considerar que la cifra se quedó en 33.

El atacante madrileño aseguró que su carrera se podría definir con las palabras «trabajo, constancia y sacrificio» y se acordó de su familia a la hora de lanzar los habituales agradecimientos.

Jaime Mata (nacido en 1988) recaló en Valladolid en el verano de 2016 procedente del Girona. En su primera temporada, con Paco Herrera, anotó 5 goles y no fue hasta la siguiente, a las órdenes primero de Luis César Sampedro y después de Sergio González, cuando explotó como gran goleador. Para lograr la extraordinaria cifra de 35 goles, la más alta conseguida en una temporada por un jugador del Pucela en el fútbol profesional, anotó 1 triplete y hasta 8 dobletes.