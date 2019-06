«Voy a denunciar para que no sea tan fácil manchar a una persona sin pruebas» Borja Fernández, en el salón de su domicilio. / Ramón Gómez El exjugador Borja Fernández se muestra indignado por las informaciones publicadas que le han dañado y reconoce que denunciará para que «no le pase a más gente en un futuro» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 18 junio 2019, 21:44

Muchas informaciones y alguna que otra portada se han publicado en las últimas semanas sobre su implicación en el caso Oikos mientras él estaba retenido, algunas vulnerando su derecho de presunción de inocencia, por lo que insiste en su intención de interponer las correspondientes denuncias para que esas «difamaciones», asegura, no caigan en saco roto.

Además, Borja Fernández reconoce que a lo largo de su extensa carrera deportiva nunca ha visto pactos para que un equipo se deje ganar.

- Siempre se habla de que en el mundo del fútbol hay situaciones extrañas cada año en los últimos partidos, y Borja no es un recién llegado. ¿Conoce eso que se ha llamado 'pacto de la última jornada' en el que el menos necesitado se deja ganar?

- No, no lo he conocido. Ya lo he dicho varias veces que en todo los años que llevo de carrera no he visto nada de esto. No puedo hablar nada de esto porque a mí nunca me ha tocado. Eso es algo que ha dicho Íñigo (López) y tendrá que responder él por eso.

- ¿Tenía el Valladolid prima por ganar al Valencia?

- ¿Del club?

- De fuera del club.

- No. Sé que se ha dicho que teníamos prima del Getafe pero no es verdad.

-¿Ve bien las primas por ganar?

- No. No las veo correctas porque es un equipo que se mete en medio de otros dos.

- El club ya ha dado un paso adelante al personarse como acusación particular, ¿en su caso sigue pensando en tomar medidas?

- Sí, sí. Yo creo que tengo una responsabilidad, no solo por mí mismo y para que no le pase a más gente en un futuro. Para que no sea tan fácil poder manchar a una persona sin que haya una sola prueba.