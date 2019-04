Moi, el mejor del Real Valladolid ante el Sevilla

Así fue la actuación de los jugadores del Real Valladolid ante el Sevilla. Puntuaciones del 1 al 10.

Titubeante por arriba, no supo imponerse en el área pequeña. No está con confianza. 4 jordi masip

Demasiado intermitente, no fue capaz de hacer jugar al equipo y su cambio era predecible. 4 Míchel

Muy desacertado, tocó poco balón y no lo hizo bien Enes Ünal

Practicamente no participó en el partido Daniele Verde

No ha sido capaz de devolver la fortaleza defensiva al equipo, que no deja de encajar. Las ocho bajas mermaron su banquillo, en el que no encontró soluciones. 5 Sergio González