Real Valladolid Mendilibar: «Viendo cómo estaba el Real Valladolid, damos por bueno el empate» Mendilibar, esta tarde, dando instrucciones desde la banda. / CARLOS ESPESO El entrenador del Eibar reconoce que, la final, temió perder el punto y reforzó la defensa FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 10 noviembre 2018, 21:43

«Nos ha costado al principio. Los primeros veinte minutos sobre todo. Aunque el Real Valladolid no nos creó ocasiones, hemos jugado más a expensas de ellos. Pero hemos hecho un cambio en el centro del campo y hemos empezado a jugar mejor, más en campo contrario. En el segundo tiempo, las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. Pero si no has hecho los deberes antes del minuto 75, ya con un jugador menos, guardas un poco la ropa. Aunque, incluso en inferioridad, hemos tenido también una buena ocasión, pero viendo cómo estaba el Valladolid damos por bueno el empate», resumió Mendilibar en la sala de prensa.

El entrenador del Eibar insistió en que al final temió por un resultado más adverso. En los quince minutos últimos, jugando con uno menos, piensas que vas a perder el punto que tienes, aunque durante al menos media hora del segundo tiempo y parte del primero han sido nuestros. Nosotros hemos estado la mayor parte del tiempo más cómodos en el partido que ellos. Sus centrocampistas han tenido que preocuparse más de tapar sus espaldas que de buscar las nuestras y eso es mérito nuestro. No hemos tenido acierto de cara al gol pero me voy contento con el juego y con el punto», sentenció.

Mendilibar explico también el cambio de Orellana, que refuerza su temor a perder en los últimos minutos. «Estamos con uno menos y buscamos ser más fuertes en defensa. Orellana es muy buen futbolista, el que creó más problemas al rival. Su trabajo no fue seguir a Nacho, como hubiera decidido otro entrenador. Al revés, trabajó para pillarle las espaldas y estar más tranquilos porque Nacho ha creado muchos problemas habitualmente al equipo rival. Nosotros pusimos entonces a un jugador que robara más balones, sabiendo que íbamos a llegar menos que antes, pero aún así hemos tenido una ocasión de Kike. Os puede sorprender pero, para que lo buscaba, ese cambio era el adecuado.

Como en casa

Mendilibar no disimuló en la sala de prensa que se encontraba a bien en Valladolid. Y se permitió bromear con la prensa, al comprobar que conocía a mucha gente. «Entrenadores y jugadores, damos vueltas de un lado para otro, pero aquí veo mucha cara conocida ¿Os habéis cosido o cómo es?, dijo. Luego agradeció el recibimiento. «Me he sentido como en casa. Desde ayer en el hotel hasta el respeto en el campo», dijo.