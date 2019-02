Míchel: «Faltan muchos partidos, es pronto para hablar de final» Míchel, durante una rueda de prensa este lunes. / L. M. P. El centrocampista, que regresa el viernes al once del Real Valladolid tras cumplir un partido de sanción, asegura que el vestuario está «tocado» pero con ganas de «brindar una victoria a la afición» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Lunes, 4 febrero 2019, 15:25

No ha llegado aún la época de las finales en Primera, aunque si algo se parece a una de ellas para los equipos que pelean por la permanencia es la que tiene el Real Valladolid este próximo viernes en Zorrilla ante el Villarreal. «Es un partido importante, pero faltan muchos para acabar la liga y es pronto para hablar de final. Ganando se daría un gran paso», ha asegurado Míchel Herrero al término del primer entrenamiento semanal que tuvo que celebrarse en el campo de césped artificial por las heladas.

La abultada derrotada sufrida el pasado viernes en Huesca no ha encendido todas las alarmas, aunque sí alguna según ha reconocido uno de los titulares fijos en el equipo de Sergio González. «Está tocado porque a nadie le gusta perder 4-0, pero con ganas de poder demostrar el viernes todo lo contrario. Nos ha hecho reaccionar y espabilar porque no puede volver a ocurrir, pero hay ganas de demostrar que solo fue un mal día. No creo que seamos tan malos para encajara un 4-0 y lo bueno del fútbol es que en seis días tienes otra oportunidad. Creo que está en nuestras manos, y estamos con ganas de brindar una victoria a la afición», ha afirmado, extrayendo también conclusiones positivas. «La verdad es que en los primeros diez minutos creo que apretamos y tuvimos varias ocasiones, probablemente la mejor salida de los últimos partidos, pero luego cometimos errores que nos costaron goles».

Baja en El Alcoraz al cumplir sanción por ciclo de tarjetas, Míchel regresará el viernes al once, consciente de las cosas que se han hecho mal. «Yo también soy crítico conmigo mismo y es verdad que a lo mejor no estoy dando el nivel de principios de temporada, pero nosotros intentamos dar el cien por cien más allá de si nos salen mejor o peor las cosas. Contra el Celta sacamos el partido adelante gracias al apoyo de la afición, y es lo que necesitamos ahora. Esto es Primera y cada partido te exige estar al cien por cien. Si estás al 90 se nota, pero somos humanos y no podemos estar todos los partidos a tope», ha explicado Míchel, que no focaliza solo los goles encajados en las últimas jornadas -19 en las 10 últimas jornadas- en la defensa. «Cuando nos meten un gol no es solo error de la defensa, desde el delantero hasta el portero. Yo también me siento culpable por algunos goles, pero somos un bloque de once en el que atacamos y defendemos todos», ha señalado.

Sobre el próximo rival ha destacado la incorporación de «un buen jugador como Iborra», y de los posibles equipos que pelearán hasta el final por la permanencia ha comentado que habrá un grupo amplio hasta la última jornada. «La liga está muy bonita en el sentido de que no hay nadie que se descuelgue ni por arriba ni por abajo. Hay muchos equipos metidos abajo, y la prueba de la igualdad la tuvimos en Huesca, era el último clasificado y tiene un gran equipo como lo demostró el otro día. de aquí al final va a estar muy competido y creo que va a haber siempre un grupo de equipos».