Miguel Ángel Gómez sobre la ampliación de su contrato con el Real Valladolid: «no depende de mí»
J. A. PARDAL Valladolid Martes, 26 febrero 2019, 15:06

Como siempre que se presenta a un jugador o la ampliación del contrato de alguno de los futbolistas de la primera plantilla, Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid, estuvo presente esta mañana en la rueda de prensa con motivo de la firma de la renovación de Javi Moyano y dejó algunos pinceladas del futuro deportivo del club e incluso del suyo personal.

El cordobés se detuvo especialmente a la hora de explicar su trabajo y dejó para más adelante la posibilidad de renovar su contrato, que por el momento se extiende hasta junio de 2020. «No es momento de plantearse esas cosas porque es muy importante el objetivo del club y estar muy centrados en eso. A partir de ahí, uno siempre intenta dentro de su trabajo ser profesional e irse a su casa con la conciencia muy tranquila», comenzó diciendo el director deportivo.

Igualmente, se mostró «muy contento del trabajo que se ha realizado», desde que llegó a Valladolid en 2017. «Me encontré un club con 32 millones de euros de deuda y mucho trabajo por hacer y a día de hoy estoy en Primera División en un proyecto a tres años con un club saneado. Vine por voluntad propia y muy feliz y me enamoré de esta ciudad, de esta gente y de esta afición«, relató, a la vez que aseguró: »me tengo que centrar en lo que depende de mí que estar al lado de los jugadores e ir con Sergio a muerte», mientras que aseveró que lo demás no depende de él. «Yo tengo que trabajar y dejar aquí trabajo si es que lo tengo que dejar, pero estando al lado de ellos cuando ganan, cuando pierden, cuando empatan… Es muy importante», dijo.

Igualmente, Gómez repasó el estado de las renovaciones de los jugadores que terminan contrato el próximo mes de junio, a las que calificó como «complejas». En cuanto a Antoñito, que tiene una cláusula de renovación automática en su contrato en función del número de partidos que dispute, aseguró que el club «no teme porque está cerca», mientras que en el caso de Míchel sí que reconoció que las conversaciones se han estancado porque «son más complejas a nivel económico y la situación del club es la que tiene», así que es Carlos Suárez, el consejero delegado, el que directamente se está encargando de las negociaciones porque «requieren un esfuerzo para el club más importante». «Estamos muy contentos con él y la relación de Míchel con el club es muy fluida, aunque sí es verdad que se está espaciando un poquito más todo», confirmó.

Respecto a Borja, al que aseguró que le une una «muy buena relación», anunció que ha quedado en hablar en abril y ver «si el quiere continuar o no».

Verde conocerá en mayo su futuro

Daniele Verde, por su parte, no conocerá si el Real Valladolid ejerce la opción de compra que tiene sobre él hasta el mes de mayo, «cuando el club se haya asegurado el proyecto del año próximo y los ingresos, que no es el mismo en un escenario que en otro», aseguró Miguel Ángel Gómez seguramente haciendo referencia a la permanencia en Primera del Pucela. «Sabemos que tenemos hasta el 15 o el 20 de mayo y vamos a esperar a ver en qué escenario tenemos que contemplarlo. No lo descartamos ni hemos avanzado más para comunicarle a la Roma que vamos a ejercerla».

Por último, el máximo responsable de la parcela deportiva en el club aseguró que Duje Cop «en principio no sale» y terminará la temporada en el Real Valladolid.