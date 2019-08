Fútbol | Primera División Miguel Ángel Gómez espera que el Real Valladolid alcance los 32 millones de euros de límite salarial 01:22 De izquierda a derecha, Pedro Porro y Miguel Ángel Gómez. / G. VILLAMIL Espinar asegura que «las obras van a buen ritmo» y que el próximo 15 de septiembre la afición blanquivioleta disfrutará de la remodelación del estadio IVÁN HERRERO Valladolid Martes, 13 agosto 2019, 14:33

El director deportivo de la entidad blanquivioleta. Miguel Ángel Gómez compareció ante los medios para repasar las novedades en el mercado de fichajes. El exdirectivo sevillista espera contar con unos 32 millones de euros de límite salarial. «Estoy casi convencido que llegaremos a los 32 millones. Es más que el límite salarial del año pasado (23 millones), pero menos de lo que Ronaldo y yo queremos».

La llegada de Pedro Porro deja en entredicho los minutos con los que puedan contar Antoñito y Moyano. Desde el área deportiva ya se informó a los jugadores de la incorporación de un refuerzo en su demarcación. «Los tres tienen que pelear por un puesto, aunque Antoñito es polivalente y puede dar otras opciones al entrenador. He hablado con los dos y ellos sabían desde el principio del verano que nuestro objetivo era aumentar la competitividad en esa demarcación».

Sobre la opción de compra que existe sobre Pedro Porro, Miguel Ángel Gómez no ha querido ofrecer detalles sobre esta operación. «Hay una ley de protección de datos y entre clubes no se habla de eso, no vamos a proporcionar información. Es verdad que existe esa opción, que la hemos conseguido y ojalá en su momento podamos ejercerla».

Varios nombres se han relacionado con el club blanquivioleta en estos últimos días. Lunin, Kubo o Granell, pero el máximo responsable de la parcela deportiva se ha limitado a comentar que «son jugadores interesantes» , que «el mercado está abierto» y que esperan a conocer los datos sobre el límite salarial que proporcione LaLiga «para poder abordar alguna operación más».

David Espinar, director del gabinete de la presidencia, también ha explicado algunas cuestiones como la recién terminada pretemporada, o la marcha de las obras del estadio. «Los errores que han sucedido en este período de pretemporada no han sido por hacerla de un estilo u otro. Han sido unos errores de detalle, pero yo estoy convencido que vamos hacer cosas similares los próximos años».

Según David Espinar, las obras van en un buen ritmo para disputar el Valladolid-Osasuna del próximo 15 de septiembre. «Las reformas del estadio van según lo marcado. Estamos con la base para colocar el césped y el día 15 del próximo mes esperamos que nuestros abonados sientan un José Zorrilla moderno y renovado».