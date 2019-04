El Alavés, próximo rival del Real Valladolid, regresa a la tierra

El País Vasco, oasis vallisoletano con un total de 7 puntos de 9 posibles

Dieciséis veces ha tomado carretera hasta la fecha el Valladolid esta temporada y aunque no deja de ser una anécdota, cada vez que se ha dirigido al Norte de España no solo ha puntuado sino que ha vuelto con las mejores sensaciones posibles. Y es que en el bagaje de 4 victorias y 5 empates que ha conseguido el equipo de Sergio González hasta la fecha, los desplazamientos al País Vasco tienen mucho peso. Tanto peso como que las tres veces que ha jugado allí como visitante se han saldado con resultados positivos. Dos victorias, cosechadas en Anoeta ante la Real Sociedad (1-2, con goles de Toni y Antoñito) y en Ipurua frente al Eibar (1-2, con tantos de Daniele Verde y Sergi Guardiola), y un empate logrado in extremis en San Mamés contra el Athletic de Bilbao (1-1, con gol de Óscar Plano en tiempo de descuento).

La cuarta y última visita de la temporada tendrá lugar este viernes en Vitoria, y más concretamente en Mendizorroza, donde la hemeroteca deja siete precedentes en la máxima categoría a lo largo de la historia de ambos clubes con 5 derrotas, una sola victoria (en el año 54, 1-4) y un empate, obtenido en junio de 2003 (1-1) conPepe Moreé en el banquillo y un once formado por Bizzarri, Javi Torres Gómez, Óscar González, Caminero y Pachón, entre otros.

No estará solo el Valladolid en el estadio Mendizorroza este viernes, ya que se han vendido las 370 entradas facilitadas desde Vitoria para los aficionados blanquivioleta. La Federación de Peñas del club ha organizado viaje con tres autocares.