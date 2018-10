El mirlo blanco del CTA en la actualidad es el árbitro Alberola Rojas, que ayer dirigió el encuentro de Sevilla. En el Heliópolis controló el choque con una serenidad impropia en un joven de 27 años. Tuvo bastante trabajo en ambas áreas que resolvió con acierto, salvo en una acción de Ünal al desviar un balón con el brazo estirado de forma voluntaria. Hubo chequeo con comunicación del VAR, seguramente informó de tal infracción pero Alberola no titubeó y dejó la jugada como interpretada al considerar involuntariedad por parte del jugador. Mediada la primera parte Ünal cae en él área una vez había ejecutado el tiro. La caída se produjo más como producto del movimiento que de la entrada del defensa. El Valladolid pidió penalti en una caida de Suárez que se produjo una vez que el jugador pucelano notó un leve contacto que no ocasionó el derribo y este puso los brazos por delante, claro síntoma de simular la infracción. En la aplicación de la ventaja estuvo sublime. Como sucedió en el gol del Pucela, en la fase inicial había una falta clara sobre Suárez y Alberola aplicó la ventaja al llegar el balón de manera clara a Toni que después puso el centro que Antoñito remató a la red. La actuación de Alberola de ayer no se puede valorar como excelente, por el penalti no señalizado, pero en el resto de facetas demostró que nos encontramos ante un árbitro que estará en un futuro no lejano, arbitrando en las citas futbolísticas más importantes.