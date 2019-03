Moyano apela a recuperar la versión del equipo «al que le hacen pocas ocasiones» Javi Moyano golpea el balón en un entrenamiento. / El Norte El capitán blanquivioleta cree que el Real Valladolid está mereciendo más puntos en casa de los que está sacando en las últimas semanas LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 13:36

«Motivados y sabiendo de la importancia de los partidos que vienen en esta recta final». Este es el sentir del vestuario del Real Valladolid a escasos cinco días de retomar el pulso a la competición ante la Real Sociedad (domingo, 18:30 horas). El triunfo en Eibar, y sobre todo la forma como llegó, ha inyectado una dosis de confianza que se palpa en cada entrenamiento en esta semana. «Se necesitaba una victoria, el equipo llevaba varias jornadas que se lo merecía en el campo y no llegaba. En el vestuario nunca se ha dudado de lo que se estaba haciendo, se ha seguido trabajando con la misma alegría e intensidad. Sí que es verdad que en el entorno hemos percibido una inyección de motivación», ha asegurado Javi Moyano en sala de prensa, consciente de que la cabeza jugará un papel determinante en el tramo final de campeonato. «Físicamente hoy día todos los equipos trabajan igual, excepto los que juegan en Europa, por lo que para el resto será igual. Y en cuanto a la cabeza, el equipo que llegue más liberado y con las ideas más claras, será el que tenga más opciones».

A nadie se le escapa que Zorrilla será fundamental en la pelea por la permanencia, no solo porque seis de los diez últimas jornadas se jugarán en Valladolid sino porque, además, tres de los próximos cuatro se actuará como local. Moyano asiente aunque asegura que en el vestuario no se habla de este tema. «No tenemos ningún debate de si se juega mejor o peor en casa. Está claro que si se pudiera elegir, preferiríamos jugar los 38 partidos en casa. La afición está respondiendo a las mil maravillas con el equipo, y creo que si seguimos en la línea que tenemos, al final los resultados acabaran llegando. Tienen que cambiar. No son los que todos queremos y creo que estamos mereciendo más puntos de los que estamos consiguiendo», ha señalado el capitán, apuntando que la lucha por la salvación será «muy igualada» en la recta final. «Son equipos que llevan prácticamente todo el año abajo, y si ellos siguen convencidos de que la salvación es posible, nosotros que estamos en mejor disposición y que tenemos un margen mayor, debemos seguir creyendo que la dinámica y la trayectoria de la temporada es buena. No podemos pensar ni que está todo hecho ni que está todo perdido», ha analizado.

Sobre el partido ante la Real Sociedad, Moyano apunta a recuperar la versión sólida y sin fisuras del Real Valladolid. «Lo que tenemos claro es que tenemos que ser sólidos atrás y conceder lo mínimo. Parecernos a ese equipo al que le hacen pocas ocasiones, y luego materializar las que tengamos», ha afirmado, deseando que el partido se parezca al de la ida, «¡hasta en el resultado! Lo que sí tengo claro es que nuestra idea no va a variar. El equipo en casa siempre ofrece una versión buena a la que no le favorecen los resultados por determinados errores puntuales. No somos un equipo que se encierre en casa, ni siquiera ante el Real Madrid».