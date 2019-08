El mundo del deporte destaca la labor de Suárez para salvar al club Carlos Suárez en el acto de inauguración de la avenida del Real Valladolid / Rodrigo Jiménez -EL NORTE Los presidentes de los principales equipos de la ciudad agradecen al exdueño de la entidad blanquivioleta su perenne espiritu de colaboración ALFREDO SÁNCHEZ Valladolid Sábado, 17 agosto 2019, 12:34

El expresidente del Real Valladolid, Carlos Suárez Sureda,pusó ayer punto final a su andadura en el club vallisoletano. Después de dieciocho años al frente del club, el exbaloncestista presentó su dimisión como consejero delegado, si bien mantendrá su puesto como miembro del consejo de administración del club. Así pues, la marcha del expresidente y exconsejero, que ya había sido pactada trás la incorporación de Ronaldo Nazario, como presidente de la entidad -a pesar de que esta no estaba prevista a tan corto plazo, sino en las dos o tres próximas temporadas- no ha dejado indiferentes a los presidentes del resto de clubes deportivos de la ciudad con los que el leonés mantenía una muy buena relación.

Al ser preguntados por la dimisión de Suárez, los directivos del resto de clubes se mostraron sorprendidos; algunos, como Santiago Toca -presidente del club de rugby El Salvador- quisieron transmitir su apoyo al que fuera expresidente en el final de su etapa en el Real Valladolid.

En este sentido se pronunció también Chema Valentín, presidente del VRAC Quesos Entrepinares, que lo definió como «un muy buen gestor y amigo del rugby» y quiso destacar su «importancia» para la formación blaquivioleta. «Suárez cogió el equipo en un momento muy complicado y supo gestionarle en estos momentos tan difíciles hasta llevarlo de nuevo al máximo nivel de competición» añadió. Además, el presidente del Quesos, al igual que el de El Salvador quisieron agradecer su colaboración y buen trato, que permitieron al rugby vallisoletano poder disputar una final de Liga y otra de Copa del Rey en el Estadio José Zorrilla; algo a lo que Suárez no puso ningún problema, «más bien todo lo contrario».

Por su parte, Mike Hansen, presidente del Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid, y amigo personal de Suárez, quiso transmitirle «todo su apoyo y respaldo». «Supongo que lo habrá meditado mucho», añadió en conversación telefónica el presidente del club de baloncesto. «Después de dieciocho años al frente de Valladolid, trabajando duro e intentando casar ingesos y gastos, hay que reconocerle su gestión en un club que siempre le llevará en su corazón». En esta linea, continuó alabando el trabajo de Suárez, ya que «la gente no sabe lo complicado que es, he leído muchos sinsentidos sobre su gestión y sinceramente, me alegro de que haya conseguido cerrar bocas». Por último, destacó la importante colaboración entre ambos clubes y aseguró que «en el futuro continuarán trabajando juntos pese al adios del ex-presidente».

También, el presidente del club de balonmano Atlético de Valladolid, Mario Arranz, compartió su valoración en una breve nota en la que declaró que «se marcha uno de los impulsores del club de futbol de la ciudad, que durante dieciocho años ha trabajado incansablemente por la supervivencia económica y deportiva del club». Y añadió que «Carlos Suárez dejará una huella imborrable en la memoria de todos los aficionados», aunque «el deporte no se detiene y comienza ahora una nueva etapa igual de ilusionante para el Valladolid».

Ángel Ruíz, presidente del Club de Patinaje en Línea Valladolid, declaró que su relación con el expropietario del Real Valladolid siempre ha sido «buena y muy cordial» y que «siempre que le hemos pedido un favor hemos podido contar con el». Sin embargo, evitó aportar una valoración sobre su gestión en el Real Valladolid, alegando que «la gente juzga con demasiada facilidad» y que «es muy fácil criticar pero muy difícil gestionar un club tan grande como el Valladolid».

El Valladolid, mientras tanto, ha anunciado, mediante un comunicado, la salida de Suárez de las decisiones ejecutivas señalando que pasará ahora a ser presidente de honor de la entidad y que será remplazado por Matthieu Fenaert como nuevo consejero delegado y vocal del consejo de administración. Se marcha así, Carlos Suárez, que comenzó su andadura como presidente del Real Valladolid en 2001 e hizo frente a algunos de los momentos más dificiles en cuanto a lo administrativo del club vallisoletano, como por ejemplo, un concurso de acreedores. Se marcha pero comienza una nueva etapa para el Pucela.