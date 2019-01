Nacho: «Hay que ganar e intentar salir de ahí abajo cuanto antes» Nacho, en una acción por su banda izquierda. / Villamil El lateral del Real Valladolid opta por centrarse en lo deportivo, «que es lo que podemos controlar», y apunta a «cuidar los pequeños detalles» para recuperar la solidez defensiva LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 23 enero 2019, 19:00

El termómetro llegó a su punto más caliente en la tarde-noche del domingo. El lunes se habló del VAR. El martes, ya más reposado, se continuó hablando del VAR. El miércoles, la musiquilla no ha dejado de sonar. Sigue siendo la misma. La implantación del videoarbitraje. En los Anexos, por supuesto entre los aficionados en los bares, en los despachos y también en el vestuario, donde los jugadores aún no terminan de dar crédito a los dos últimos manotazos recibidos por parte del colectivo arbitral (el penalti ante el Getafe y el gol anulado en Levante).

«Sobre todo es impotencia. Siempre he dicho que estoy a favor del VAR, es una herramienta buena, pero se deben unificar criterios. Si se dice que es para jugadas clamorosas, no sé muy bien a qué se esperaba después de cinco minutos. Al final tenemos que cerrar esa batalla y centrarnos en la de este fin de semana en nuestro campo, que es muy importante».

«Hay que centrarse en lo meramente deportivo, que es lo que podemos controlar. Lo otro son momentos que no tienen por qué sacarnos del partido aunque a veces sea un mazazo importante», ha subrayado, considerando importante que desde el Comité Nacional de Árbitros (CTA) se haya aceptado impartir la charla que estaba pendiente desde pretemporada (será este viernes a cargo de Clos Gómez, director del VAR).

Sobre la trayectoria del equipo y los últimos goles encajados, Nacho ha comentado que en el vestuario «todo se analiza y se intenta trabajar en el campo. Es verdad que últimamente si tuviésemos la portería a cero eran puntos asegurados, pero los partidos son complicados, hemos tenido salidas muy difíciles y no podemos dormirnos en ninguna jugada porque esto es Primera División. Hay que cuidar los pequeños detalles», ha declarado, restando tensión al partido del domingo ante el Celta. «Es importante pero no creo que sea dramático. Aún queda mucha liga y no nos jugamos la vida. Conocemos al Celta, es verdad que no termina de arrancar pero tiene jugadores de talla mundial y si no estamos a nuestro mejor nivel, lo vamos a pasar mal»

«Hay que ganar e intentar salir de ahí abajo porque tampoco queda tanto», ha apuntado, consciente de las dos caras que muestra el equipo, como local y como visitante. «No creo que sea problema de presión. El equipo está dando la talla fuera y en casa nos falta un pelín. Igual son esas ganas de demostrar y ese ansia por querer hacerlo bien delante de la afición. A veces esas ganas te hacen cometer un despiste o un error que nos ha penalizado bastante», ha explicado, destacando el buen partido de su compañero Moi, su sustituto en banda en el Ciudad de Valencia en el último partido.