Fútbol | Primera División Nacho: «Tomaremos medidas por el caso Oikos porque no podemos sorportar ese linchamiento» Nacho Martínez, tumbado en la camilla durante el reconocimiento médico. / Rodrigo Jiménez El madrileño asegura que la plantilla emprenderá acciones legales ante determinadas publicaciones vinculadas a la trama de amaño de partidos IVÁN HERRERO Valladolid Jueves, 4 julio 2019, 20:02

Nacho Martínez ha salido ante los medios de comunicación ya que los jugadores volvían a la ciudad para pasar el pertinente reconocimiento médico antes de arrancar la pretemporada. Uno de los temas que ha tenido que explicar tiene que ver con el caso Oikos y el tratamiento que ha habido desde determinados medios.

La plantilla, según ha asegurado, quedó sorprendida cuando la investigación se puso en marcha finales del mes de mayo. «Recibimos la noticia con bastante sorpresa, era algo que logicamente no nos esperábamos». Aunque ya ha salido parte del sumario a la luz pública, los jugadores del primer equipo esperan que «todo salga a la luz» para aclarar la situación.

Además, el defensa madrileño ha asegurado que la plantilla va a reunirse junto con el club para tomar las medidas legales pertinentes ante ciertas publicaciones. «Esta semana hablaremos entre los jugadores y tomaremos alguna medida porque no podemos soportar el linchamiento que tuvimos bajo ningún concepto».

También ha salido en esta comparencencia el nombre del principal perjudicado en esta investigación, Borja Fernández, sobre si había estado con el ya exjugador blanquivioleta. «He hablado con él pero no le he visto todavía. Está de vacaciones y estará desconectando porque no es normal lo que pasó con él».

El lateral califica las famosas fotos de la barbacoa de despedida de Borja con sus compañeros como algo que «no fue normal sobre todo el tema de sacar niños sin pixelar. Yo porque no tengo hijos sino no sé que hubiese hecho».

La imagen dañada por estas informaciones no cree que tenga que recuperarse porque «no tengo que recuperar nada, porque no he dañado nada. No me siento dañado porque yo personalmente no tengo ni tenemos nada que ver». Una de las claves de este equipo ha sido la unión y el caso Oikos ha ayudado a reforzar esa comunión. «Nos ha hecho ser más fuertes. Porque estas cosas cosas o te destruyen o te hacen más fuertes. Y estoy seguro de que esta situación nos va hacer más fuertes», ha concluido.