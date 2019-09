La necesidad del Real Valladolid de jugar al 100% El Instante El Pucela se va a mover en el alambre, cada jugador va a tener que ofrecer más de lo que cree que tiene para lograr el objetivo de mantenerse JOAQUÍN ROBLEDO Valladolid Domingo, 15 septiembre 2019, 23:07

Hasta hace un rato pensaba que 'arrebañar' no era más que un vulgarismo, un giro incorrecto del fetén 'rebañar'. Pero al entrar en la página web de la RAE para cerciorarme, me he llevado una sorpresa: a diferencia de otros casos como 'asín' en que se advierte de que estamos ante un uso vulgar del término 'así', la academia que fija, pule y da esplendor no anota pega alguna en su diccionario al respecto del susodicho 'arrebañar'. O sea, que su uso es igual de respetuoso con la norma que el de 'rebañar' por más que al utilizar aquel uno pueda quedar socialmente como un gañán. Pero volvamos al principio, vulgarismo o no, entendía mos que ambos usos tenían el mismo significado: recoger -con un trozo de pan, con el dedo, con lo que fuere- los restos del contenido del plato para llevárselos a la boca. La sinonimia perfecta, sin embargo, no existe. Dos palabras pueden definir un concepto similar, referirse casi a lo mismo, pero siempre existe un matiz que aporta una distinción entre una y otra. Aunque solo sea porque una de ellas, puramente denotativa, representa un hecho y la otra, connotativa, por asociación de ideas, nos acerca a territorios emocionales. Es el caso, hoy, cuando alguien de nuestro entorno utiliza la palabra 'arrebañar', sabemos que va un poco más allá, que se refiere a un 'rebañar' ensañándose con fruición en el hecho en sí de recorrer el plato con el trozo de pan. En el 'arrebañar' existe un deleite previo, un salivar por adelantado, un relamerse con cargo al portador, mientras se va dibujando con fuerza y precisión el arco de circunferencia alrededor de esa línea que marca la hondura del plato, bandeja o cazuela. Con el 'arrebañe' entendemos que se exprime el plato hasta sacarle zumo, hasta arrebatar de él más de lo que era su contenido.

De la misma manera, existen expresiones que parecen hipéboles en sí mismas, que se refieren a situaciones metafísicamente imposibles. A veces, resulta que no son tan así, que bien vistas describen situaciones difíciles pero a las que en situaciones extremas se puede llegar. Una de ellas, especialmente futbolera, es la de 'dar más del 100%'. Cualquier porcentaje se establece sobre una base. Cuando se trata de una exigencia, el que la demanda entiende que su interlocutor va a equivocar dicha base ya que mientras él se refiere a todo el potencial del demandado, este confundirá ese límite, lo que en sí tiene, con uno inferior, lo que su razón le dice que tiene. De esta manera, si un entrenador pide a un futbolista más del 100% le está diciendo que puede dar mucho más de lo que el mismo imagina, y que sobre esa base es lo que le va a reclamar. Puede parecer retórica, pero recuerdo a que velocidad fui con mi hijo en brazos desde la plaza del Viejo Coso, donde se escalabró, a la vieja Residencia donde le curaron. Si me hubieran dicho un rato antes que era capaz, simplemente no lo hubiera creído.

Arrebañar y dar más del 100% se convierte en obligatorio en el deporte de élite. Más allá de la imagen de un Robert Ibáñez en el suelo arrebañando un balón;de la de Rubén Alcaraz mostrando con su gesto un grado de tensión y excitación que le permitirá activarse de forma instantánea si la ocasión lo requiriese, tenemos claro que el Pucela se va a mover en el alambre. Los jugadores –y los aficionados– ya pueden asumir que para conseguir el objetivo, el de la permanencia, deben entregar más del 100% de lo que creen que tienen, que han de arrebañar el plato de cada partido exprimir sus últimas gotas. Quien pensara que este año no se iba a sufrir no sabe muy bien de qué va esto. Eso sí, de ese arrebañar también disfrutaremos, es la esencia del fútbol, la idiosincrasia del Pucela.