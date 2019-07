Fútbol | Primera División Las nuevas camisetas del Real Valladolid estarán a la venta el 5 de agosto Enes Ünal posa con la primera equipación en los Anexos. / El Norte Los aficionados y simpatizantes pueden adquirirla desde esa fecha en la tienda oficial situada en la calle Héroes de Alcántara, 6 IVÁN HERRERO Valladolid Jueves, 25 julio 2019, 19:10

Ya hay fecha para comprobar in situ si el color de la nueva equipación del Real Valladolid es morado, violeta o azul. O ninguno de los anteriores. El club ha anunciado que las nuevas camisetas podrán adquirirse en la tienda física del club el próximo lunes 5 de agosto. El precio de las zamarras blanquimoradas no se ha desvelado aún, de forma que será ese mismo día cuando se conozca su valor. Es previsible, no obstante, que el precio sea sensiblemente superior al de las últimas temporadas debido al caché que acostumbra la marca Adidas en su ropa deportiva.

Las equipaciones no estarán disponibles en la tienda online ya que la entidad está trabajando en nueva plataforma digital para que sus productos tengan un alcance internacional.