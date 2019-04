Fútbol | Primera División Olivas echó en falta que Alberola Rojas revisara «bien» el gol anulado al Real Valladolid Olivas, en el centro, celebra eufórico su gol, que terminaría siendo anulado. / G. VILLAMIL El central asegura que «viendo la repetición» continúa sin entender los motivos del árbitro para anular su gol de ayer ante la Real Sociedad J. A. PARDAL Valladolid Lunes, 1 abril 2019, 13:55

Poco ha cambiado la opinión mayoritaria de jugadores y aficionados después del empate entre el Real Valladolid y la Real Sociedad de la tarde del domingo con un gol anulado por el VAR y una última jugada de infarto en la que el conjunto vasco se pudo llevar el partido.

Así lo expresó esta mañana Kiko Olivas, autor del tanto que terminó por no subir al marcador, tras el entrenamiento del equipo. El central sigue sin explicarse por qué Arberola Rojas invalidó su tanto. «No me di cuenta de la posición en la que estaba Óscar. Creía que fue un rebote y un gol legal y viendo la repetición sigo pensándolo. No entiendo el motivo de anularlo», afirmó, remarcando que la pelota no le golpeó en el brazo sino en el muslo.

El futbolista, que celebró su gol «con rabia», aleja los fantasmas sobre la posibilidad de que el equipo esté siendo perjudicado intencionadamente, pero sí que reclamó que los árbitros se tomen su tiempo cuando consultan el monitor a pie de campo. «No hay un sentimiento de que solo nos toca a nosotros, aunque coincide que nos ha pasado en varias jugadas dudosas. Lo que echamos en falta es que tardó bastante poco en decidir, cuando en Eibar nos pasó que tardó tres o cuatro minutos y vio bastante repeticiones«, reclamó el central andaluz.

Una vez que no se puede hacer nada ya para variar el resultado del choque y asumido que «pudo ser peor» si Bautista hubiera acertado con la contra en el último minuto, Kiko Olivas mostró las ansias por competir que tiene su equipo. «Es positivo que haya un partido el jueves porque todo el mundo tiene ya ganas de jugar y de conseguir la victoria y el partido es contra un rival que también está ahí«, dijo en referencia al Leganés, que aventaja en seis puntos a los blanquivioletas.