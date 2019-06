Óscar Puente confía en la inocencia de Borja: «El tiempo va a poner a cada uno en su sitio» Óscar Puente, durante la presentación del torneo de pádel. / G. Villamil El alcalde califica de «honesto y cabal» al exjugador y considera que lo visto hasta ahora son pruebas «nada concluyentes» EL NORTE Valladolid Lunes, 17 junio 2019, 16:30

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este lunes respecto al caso Oikos, que cree «se va a demostrar la honestidad de Borja Fernández y el resto de jugadores del Real Valladolid», aunque ha reconocido que «no es bueno sacar conclusiones ahora, como tampoco lo era hacerlo cuando había secreto de sumario».

En declaraciones a los medios de información, el también portavoz nacional de los socialistas ha manifestado que le costaría «mucho, pero mucho» creer que Borja Fernández o cualquiera de los jugadores del Real Valladolid supuestamente implicados en el caso Oikos hayan «hecho algo ilícito».

Una vez abierto el sumario de este caso, por el que Borja Fernández fue detenido y puesto en libertad con cargos y una fianza de 50.000 euros, se ha podido comprobar que no existen escuchas telefónicas que impliquen a ningún jugador del Real Valladolid en los amaños deportivos.

Por este motivo, en opinión de Puente, «el tiempo va a poner a cada uno en su sitio» y, en el caso de Borja Fernández y el resto de los jugadores cuyos nombres han saltado a la palestra como implicados en un presunto amaño del partido Real Valladolid-Valencia, se verá «que no han hecho nada malo».

En el caso concreto de Borja Fernández, siempre le ha parecido «una persona cabal y honesta», con una trayectoria profesional intachable, «que le ha hecho mantenerse como jugador hasta los 37 años y que el Real Valladolid le siga queriendo en su organigrama tras anunciar su retirada».

«Lo que he visto hasta ahora han sido pruebas nada concluyentes, a partir de las cuales se han establecido unas culpabilidades anticipadas que no tenían sentido y ahora que se puede tener acceso a toda la información espero que se acabe poniendo a Borja Fernández y al resto de jugadores al lado de la gente honrada que no comete ilegalidades», ha concluido.