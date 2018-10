El Panda amenaza de nuevo Zorrilla Borja Iglesias protege el balón ante la presencia de Jorge Pulido, del Huesca. / Efe Borja Iglesias le hizo cinco goles al Real Valladolid la temporada pasada con la camiseta del Zaragoza. El delantero gallego ha disipado las dudas en nueve jornadas y ha conseguido que la afición del Espanyol olvide a Gerard Moreno LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 25 octubre 2018, 08:43

No lo tiene nada fácil Borja Iglesias este año. Da igual que haya desembarcado en el antiguo Cornellá con una hoja de servicio intachable como tercer máximo goleador en Segunda División la temporada pasada, que en su ADN prevalezca el olfato goleador o que le adorne un espíritu generoso poco habitual en delanteros de su condición. El ariete gallego ha heredado el '7' de Gerard Moreno Balagueró, que firmó el 45% de los goles el curso anterior, y eso son palabras mayores en el Espanyol. En un club que vivió de los goles de Tamudo hasta que pudo hacerlo de los de Moreno.

Motivos que serían ya de por sí suficientes para encoger a más de uno, pero a los que hay que añadir el hecho de que su traspaso haya sido el más caro de la historia del club blanquiazul. Cedido el curso pasado al Zaragoza, la llegada de Borja Iglesias a Barcelona supuso un desembolso de 10 millones de euros que la entidad que preside Chen Yansheng –cabeza visible de Rastar, el grupo inversor chino que es dueño del Espanyol– deberá desembolsar al Celta de Vigo en cuatro cómodos plazos de 2,5 millones por año. Justo la mitad de lo recibido por Gerard Moreno en su pase al Villarreal.

Con semejante mochila al hombro, el delantero gallego (Santiago de Compostela, 1993) ha superado sin embargo un comienzo titubeante para convertirse nueve jornadas después en referencia ineludible del ataque blanquiazul. Una artillería que se alimenta fundamentalmente de lo que produce el tándem Borja-Sergio García pero que incorpora apellidos ilustres como Piatti, Leo Baptistao o Hernán Pérez.

En esa labor compartida, el equipo de Rubi ha marcado hasta la fecha los mismos goles que el Real Madrid (13) y solo tres equipos tienen mejor promedio (Barça con 23, Sevilla con 20 y Levante con 14).

Después de los dos tantos anotados en Huesca en la última jornada, Borja Iglesias es ya el máximo goleador del Espanyol con cuatro dianas en los 710 minutos que ha disputado. Oxígeno suficiente para hacer olvidar a Gerard Moreno y para reivindicar la temporada que cuajó hace un año con la camiseta del Zaragoza. Porque el Panda, como se le conoce desde hace dos años, siempre ha tenido una relación especial con el gol. Descolló hace un año en Segunda División con 22 dianas, cinco de ellas ante el Real Valladolid –dos en diciembre en Zorrilla y tres más en mayo en La Romareda–, pero ya antes había dejado muestras de su olfato durante su estancia en el filial del Celta de Vigo. Tres temporadas en las que sumó un total de 72 goles, y en las que se gestó el apodo de Panda. Un viaje a Palencia tuvo la culpa, concretamente esas horas muertas que pasan los jugadores en las habitaciones y en las que un vídeo viral sobre pandas les dio la idea. De aquella reunión informal salió Borja con el apelativo de Panda y el Celta B con el de 'Panda Team'.

Una etapa dorada para el gallego que redondeó un 3 de enero de 2015 con su debut en Primera División de la mano del Celta de Berizzo.

Su progresión no pasó inadvertida para el Zaragoza, que se hizo con su cesión la temporada pasada y que tuvo en él una pieza clave para remontar y meterse en el 'play-off' de ascenso. Terminado el curso, el fichaje de Gerard Moreno por el Villarreal le abrió la puerta del Espanyol. Acostumbrado a hacer apuestas por secundarios –en su etapa en Valladolid ya lo hizo con Roger–, Rubi pensó en Borja Iglesias y no dudó un segundo en llamarle.

El técnico catalán, que ya le quiso para el Huesca, lo dejó meridianamente claro en su análisis. «A Borja la Segunda se le quedaba pequeña», resumió antes de ahondar en lo que aporta al Espanyol. «Nos da mucho más que goles. Es muy difícil de marcar. Va a ser un gran año para él». A esta definición se suma el director deportivo, Francisco Joaquín Pérez 'Rufete'. «Sabe jugar de espaldas y es muy inteligente para buscar espacios».

28 millones de cláusula

El contrato de Borja Iglesias, que incluye una cláusula de 28 millones de euros y le une al club perico para los próximos cuatro años, se une a los de otros delanteros que han recalado esta temporada desde la Segunda División. Delanteros 'pescados' en la categoría de plata, caso de Jaime Mata y Sergi Guardiola (Getafe) o Raúl de Tomás, en su caso repescado por el Rayo Vallecano.

Exponentes de una apuesta por los delanteros que este año ha sido más bien escasa en la Primera División. La inversión en gol supone este año apenas un 13% del desembolso total en fichajes, o lo que es lo mismo 69 millones de los 520 gastados.

Y de esa cantidad destacan precisamente los 20 millones que invirtió el Villarreal en Gerard Moreno, y los 10 que destinó el Espanyol para contratar a Borja Iglesias. Un delantero de los que se han puesto de moda. Grande, 187 centímetros, con buenos movimientos de espaldas a portería y generoso en el pase y la visión de juego. «Me encanta moverme, analizo mucho a los delanteros. Qué hacen, cómo se mueven,… Por ejemplo, Luis Suárez se mueve de maravilla, es capaz de sacar petróleo en acciones que parecen perdidas. Miro también Lewandowski y Benzema. De chico me gustaba Drogba y ahora Kane me parece increíble, es grandote pero interpreta bien los espacios. Al final, todos ellos tienen algo en común, los grandes delanteros saben interpretar el juego», analiza el propio Borja Iglesias sobre el tipo de jugador que le gusta y en el que se fija para plasmar en su juego.

«Mi forma de ver el fútbol siempre ha sido la de asistir, es bueno para todos que haya un delantero que tenga que decidir pero también que pueda habilitar a otros compañeros», apunta el gallego, que no se arruga en su primera temporada en Primera División y se anima a dar una cifra de goles. «En fútbol puedes tener ocasiones para aburrir y no marcar como me pasó el día de Villarreal, o hacer dos goles prácticamente en las dos que tuve como pasó en Huesca. ¿15 goles? Es buena cifra y si sirven para puntuar mejor», espeta el Panda, la amenaza mañana en Zorrilla.