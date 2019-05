El paso de Borja por el Real Valladolid en imágenes

10

Las lágrimas de la permanencia

En Vallecas no jugó, aunque estaba convocado. Aún no se sabía qué iba a ser de su carrera, aunque semanas antes había dicho que quería continuar jugando. Luego, lo ha revelado él mismo, decidió que no tras hablar con Suárez, Sergio y Ronaldo. Y eso que el club le iba a renovar un año más. Sus lágrimas en el estadio del Rayo una vez lograda la salvación fueron premonitorias