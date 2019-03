Las peñas confían en que el Real Valladolid ponga en aprietos al Madrid Odriozola y Fernando Calero en el partido del Bernabéu. / Ramón Gómez La necesidad de puntos de los blanquivioletas y la mala deriva merengue en liga multiplican las esperanzas de la afición pucelana J. A. PARDAL Valladolid Jueves, 7 marzo 2019, 07:36

Hay quorum entre los integrantes de las peñas del Real Valladolid a la hora de valorar la dificultad del partido que el próximo domingo (20:45 horas) enfrenta al Real Valladolid y al Real Madrid en Zorrilla.

Todos ellos son conscientes del potencial del conjunto merengue, pero el hecho de que se encuentre a doce puntos del líder les hace albergar algún rayo de esperanza de que su equipo puntúe. «Hace semanas este partido lo daba por perdido, pero ahora no», asegura Sergio Chiqui Porro, vocal de la Peña Boecillana Fernando Calero, que cree que los blancos «no van a venir a pasearse, pero tampoco a apretar el acelerador». Confiada de que el equipo «va a jugar el mejor partido de las últimas semanas» se muestra Asunción Mediavilla, presidenta de la Peña Mendilibar. «Lo lógico sería no ganar, pero sabemos que van a sacar lo mejor de ellos mismos porque cuando se lucen es contra los grandes y les plantan cara», asevera.

«Estamos tan planos que puede hacernos reaccionar», considera Rubén Martín, presidente de la Peña Real Valladolid en La Coruña, que coincide con su homólogo en Pucelanos en Madrid, Óscar Bartolomé, que sueña con que su equipo de «la campanada» frente a los merengues. «En la peña algunos tiene un segundo equipo como el Real Madrid, el Barça o el Atlético, pero casi todos son solo del Real Valladolid y absolutamente todos quieren que gane el Pucela, porque es el que más necesita los puntos».

No obstante, el que se encarga de hacer bajar un poco los ánimos es José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, consciente de que «que el Madrid venga a Zorrilla sin aspiraciones en liga no quiere decir nada». «Si no puntuamos no pasada; lo importante es hacerlo en Eibar, ese partido sí que es crucial», afirma.