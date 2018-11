Real Valladolid Plano espera debutar en el Bernabéu tras 13 años de canterano en el Madrid Óscar Plano, en un lance del partido en Son Moix. / EFE El mediapunta madrileño afirma que mantener el estilo de juego será la clave para un buen encuentro ante los merengues FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 1 noviembre 2018, 21:22

«Para mí es el partido más especial. He estado trece años en sus categorías inferiores y allí he aprendido muchas cosas. El Real Madrid fue mi escuela, y gracias a ellos estoy aquí, jugando en Primera».

Óscar Plano, que el miércoles completó en Son Moix sus primeros noventa minutos consecutivos tras una lesión que le llegó en su mejor momento de juego, manifestaba ayer su confianza en poder debutar el sábado en el Bernabéu defendiendo los colores del Pucela. Durante su paso por las categorías inferiores del Real Madrid, incluido el Madrid C y el Castilla, nunca llegó a jugar en el coliseo madrileño.

El mediapunta declaró ayer, tras el entrenamiento, que mantiene muchos amigos en la casa blanca y hay varios jugadores con los que jugó. «He coincidido con Carvajal, Lucas, Casemiro, Nacho... A veces hemos quedado a cenar, los que tenemos el mismo representante. Somos amigos y he jugado muchos años con ellos». Confirmó Plano que a menudo se envían mensajes. «Esta semana, todavía no. El ambiente no está para mandar mensajes. Hablaré con ellos cuando estemos en el campo», dijo.

Descartó Plano que el Pucela pueda pagar los platos rotos del Camp Nou, donde el Madrid encajó cinco goles. «No pensamos en eso. Lo que hagan ellos nos tiene que importar poco. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, con mucha ilusión por pisar un campo como el Bernabéu con la dinámica que tenemos. Vamos a intentar aprovecharla». La clave para hacer un buen partido es, según Plano «hacer lo que estamos haciendo: ser un equipo sólido, agresivo, con transiciones rápidas y muy solidarios que es la clave. Luchar por el que está a nuestro lado va a ser muy importante, más en un campo como el Bernabéu, donde nos va a hacer correr y a exprimir lo máximo. Con el compañero al lado, las cosas serán más fáciles», afirmó.

Admitió el mediapunta que volver al once se está poniendo caro. «Siempre he dicho que cuanto más competencia, mejor, porque la gente se exige más. Es verdad que esta complicado volver al once en mi caso, porque los que están jugando lo hacen muy bien pero al final eso es un problema del míster, que es quien decide, yo estoy disponible para lo que el decida».

Sobre el mensaje de Solarí a su vestuario, apelando a los 'cojones', Plano afirmó que «por testosterona no será que nos ganen. Vamos a hacer nuestro juego, el que hicimos en el campo del Celta, en el del Villarreal o el del Betis», afirmó.