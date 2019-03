Plano: «¿Es mejor que no juegue Vinicius y sí Isco, que no salga Lucas y lo haga Asensio?» Óscar Plano celebra un gol. / Gabriel Villamil El centrocampista madrileño asegura que el equipo sabe qué errores ha cometido y que el domingo es un buen día para coger impulso L. M. DE PABLOS Valladolid Miércoles, 6 marzo 2019, 14:29

Jugó en la casa blanca y sabe de primera mano qué pasa por la cabeza de los jugadores del Real Madrid en escenarios tan comprometidos como el que se le presenta hasta final de temporada después de caer eliminados en Champions y Copa del Rey y con el título de Liga casi imposible. «Allí tienen una presión que no hay en ningún equipo, pero es uno de los mejores equipos del mundo, a lo mejor no en un buen momento, pero con jugadores que te pueden hacer gol en cualquier jugada. Esperemos podernos beneficiar de ese mal momento, por qué no va a ser el partido que nos anime y nos de ese plus que necesitamos hasta final de temporada», ha analizado Óscar Plano al término del entrenamiento matinal.

El varapalo que se ha llevado el Real Madrid en la última semana ha provocado un seísmo que puede beneficiar los intereses del Valladolid. «No hay que pensar que se ha quedado fuera de la Champions, sino que tiene grande jugadores. Esperemos que vengan un poco decaídos pero sabiendo también que tienen buenos jugadores que te la pueden liar en cualquier momento. En nuestro caso, no hay ningún miedo, iremos como siempre, lucharemos e intentaremos ganar los tres puntos», apunta el centrocampista, consciente de que tampoco el Valladolid atraviesa por su mejor momento. «Al final son rachas el fútbol tiene momentos de todo tipo e intentaremos que ellos sigan con la dinámica mala y nosotros superar la que tenemos ahora». Tampoco Plano pasa por sus mejores días como futbolista, y él es el primero en reconocerlo. «Todo el mundo pasa por rachas, no me gusta valorarme a mi mismo y las cosas que haga mal las hablaré con el míster. Sé que no hice un buen partido, así que intentaré mejorar el nivel. Son rachas, igual que la tuvo el equipo también yo tuve una buena racha, y de lo que se trata es de intentar volver lo antes posible a la racha buena», ha afirmado.

En el once del Real Madrid no formarán ni Sergio Ramos por sanción ni Lucas Vázquez, Vinicius o Bale por lesión. Plano pone cara de póker cuandose habla de las bajas del rival. «¿Qué es mejor que no juegue Vinicius y salga Isco? ¿Qué no salga Lucas y sí Asensio? Estamos hablando de jugadores de clase mundial y que no juegue uno u otro, da igual», recordando que ya en la primera vuelta se hizo un buen partido en el Bernabéu. «Hicimos un gran partido allí y el equipo dio la cara, incluso nos pudimos llevar los tres puntos. Pero tiene grandes jugadores que en cualquier jugada te hacen gol».

Las dos últimas derrotas han escocido especialmente en el vestuario, y por eso hay más ganas, según apunta Óscar Plano, de reaccionar cuanto antes. «Sabemos las cosas que estamos haciendo mal, cuando tuvimos la racha buena entraban con la gorra y al final son dinámicas. Pero tenemos margen de mejora. Estamos fastidiados porque con el último partido se nos fue una oportunidad», ha declarado, asegurando sobre los fallos en los penaltis que «es inevitable hablar de lo de ello, pero tampoco hay que obsesionarse porque seguramente entrarán en el mejor momento. La situación en la que estamos no es la peor, hay equipos por detrás», ha concluido