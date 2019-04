Poco que perder y muchísimo que ganar para el Real Valladolid en el Wanda Koke lanza una falta directa sobre la portería de Masip en el partido de ida con Alcaraz, Kiko Olivas, Calero y Ünal en la barrera del Valladolid. / Villamil Visita al Atlético de Madrid, que se ha impuesto en sus siete últimos enfrentamientos directos, con una única duda en el centro de la zaga LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Sábado, 27 abril 2019, 12:18

Le quedan tres finales en cuatro jornadas al Real Valladolid, y la cuarta, que es la de hoy, entra en un catálogo aparte. Concretamente en de los partidos que suman muchísimo en caso de puntuar, pero que sin embargo no restan nada si los pierdes. Porque la estadística, historia y perfil de los dos contendientes hablan de un duelo desigual. A un lado un Atlético que es segundo clasificado, con la posibilidad de terminar por encima de su eterno rival y sacar plaza de paso para el nuevo formato de Supercopa de España a cuatro diseñado por la Federación Española. A este platillo de la balanza incorporamos que acumula cinco victorias en las seis últimas jornadas, que solo ha cedido cinco puntos en su estadio esta temporada –derrota en el derbi madrileño con el Real Madrid y empates con Barcelona y Eibar–, y que cuenta por victorias las siete últimas veces que se ha enfrentado al Valladolid.

Alineaciones atlético de madrid: Oblak; Arias, Savic, Godín, Filipe; Thomas, Rodrigo, Koke, Correa, Griezmann y Morata. real valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Salisu, Nacho, Míchel, Alcaraz, Óscar Plano, Waldo, Ünal y Guardiola. árbitro: Melero López con Álvarez Izquierdo como árbitro VAR lugar: Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 16:15 horas (BeIn LaLiga).

Al otro lado, los números llevan la contraria al conjunto blanquivioleta, que no gana en campo del Atleti –entonces Vicente Calderón– desde el año 2009 (1-2, con Luis Prieto y Víctor como goleadores en aquel equipo de Mendilibar).

Con casi todo en contra, el Valladolid acude al Wanda Metropolitano sin complejos ni miedo alguno, y agarrado como clavo ardiendo a su buena dinámica de juego y resultados –tres jornadas sin perder con una victoria y dos empates–.

El partido de esta tarde le sirve también al equipo de Sergio González para tomar impulso y rearmarse, no solo en la confianza que ha ido adquiriendo en las últimas semanas sino también en cuanto a efectivos se refiere. No contará con Kiko Olivas, que cumplirá sanción para llegar limpio de tarjetas a los trascendentales encuentros ante Athletic, Rayo y Valencia, y muy probablemente tampoco pondrá en juego a Fernando Calero, que sí ha viajado y es duda hasta última hora debido a las molestias físicas que arrastra.

En este sentido, la convocatoria incluye a diecinueve jugadores y será el técnico quien descarte a uno de ellos minutos antes del partido. Ingresa en la lista Antoñito, que vuelve tras cumplir sanción, y los canteranos El Hacen, Miguel y Salisu, que en el caso de dar descanso a Calero formaría en el centro de la zaga junto a Joaquín. El resto hasta completar el once serían los mismos jugadores que formaron ante el Girona el pasado martes.

El Atleti es el equipo que más ha puntuado en casa, con 44 puntos frente a los 42 del Barça

Fuera de descenso por un solo punto, la jornada de este fin de semana podría voltear de nuevo la clasificación tal y como lo han hecho los últimos resultados. El técnico tiene claro que el objetivo no debe ser otro que seguir la línea marcada en las últimas semanas. «Nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Al final lo demás nos puede ayudar pero nos tenemos que quedar con el gran partido que hicimos el martes, la comunión que tuvimos con la gente, la solidez defensiva,... Ojalá pudiera haber ayudado pero no lo ha hecho, así que hay que seguir con tranquilidad sabiendo que el camino es largo y difícil», aseguró ayer el técnico antes de partir hacia Madrid.

Precisamente Sergio ha optado, según reconoce, por olvidarse de las cábalas. «He decidido no hacer ninguna cuenta porque al final las situaciones lo cambian todo. Fijaos lo que hubiera pasado si no hubiéramos ganado», apunta, consciente de que dentro de la dificultad del partido en el Wanda, su equipo no pierde la ilusión de poder puntuar. «Ojalá ahora no tengamos que decir la próxima semana que no tenemos una final con mayúsculas».

Subcampeonato en mente

En el otro extremo, la 'guerra' del Atleti tiene que ver con retrasar el alirón del Barcelona y terminar el campeonato en segunda posición –seis puntos le saca al Real Madrid con doce por jugarse–. El equipo de Simeone, que hoy cumple 49 años, no entiende de regalos tal y como deslizó en la mañana de ayer. «El Atleti se juega ganar, a mí no me da igual perder o empatar», señala el argentino, que para recibir al Real Valladolid cuenta con los mismos que derrotaron al Valencia el pasado miércoles con la posible entrada de Correa en el once inicial.

El Atleti han sumado 44 puntos en el Wanda Metropolitano, dos más que el Barcelona en el Camp Nou, y siete más que el Real Madrid en el Bernabéu. Diecisiete partidos en total en los que solo ha encajado 9 goles.