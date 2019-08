El portero Lunin, cedido al Pucela Lunin, el nuevo portero del Real Valladolid. / Reuters El guardameta llega al equipo Pucelano como competencia de Masip EL NORTE Valladolid Martes, 13 agosto 2019, 22:47

Andriy Oleksiyovych Lunin, guardameta ucraniano de 20 años, es la nueva incorporación al club blanquivioleta después de la cesión del Real Madrid. Llega al equipo pucelano como segundo portero y competencia de Jordi Masip. El guardameta ucraniano, que el año pasado estuvo cedido en el Leganés, ocupa el hueco de Caro. Pese a su corta edad y experiencia, Lunin será un refuerzo de garantías ya que en el pasado Mundial sub-20, fue nombrado como mejor portero de la competición.

Y en esta semana que comienza la liga parece que el mercado de fichajes se acelera y se busca completar las plantillas. Así , el Real Valladolid anda a la caza y captura de un hombre par areforzar el centro del campo y todo apunta a que el candidato podría ser la estralla japonesa Kubo, sin sitio en el primer equipo y que ha bajado al Castilla de Segunda B de Raúl González. El japonés no jugó en Tenerife la semana pasada y hoy tiene otro amistoso en León ante la Cultural Leonesa. De no jugar tampoco este encuentro su camino hacia una cesión a Zorrilla estaría más que marcado.

Lunin se ejercitará por vez primera a las órdenes de Sergio González este miércoles a las 09,30 horas y después será presentado, a las 11,30 horas en la sala de prensa del estadio José Zorrilla.

Pero no es el único. En las últimas horas, desde Gerona ha saltado el nombre de Álex Granell. El centrocampista y compañero de Porro en el Girona es un jugador veterano y con calidad demostrado en Primera la pasada temporada. El problema estaría en la necesidad del Real Valladolid de dar salida a los hombres con los que no cuenta para no superar el límite salarial de LaLIga.