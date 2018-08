Real Valladolid El protocolo de actuación del VAR aún genera dudas en los futbolistas Moyano ve la tarjeta roja en Núremberg / Daniel Carr El asistente de vídeo del árbitro puede actuar en jugadas como la que supuso la expulsión de Moyano en Núremberg DAMIÁN MORENO Martes, 14 agosto 2018, 11:02

Una de las imágenes que nos ha dejado la pretemporada del Real Valladolid ocurrió en el último amistoso ante el Núremberg. Tuvo que ser en Alemania cuando el árbitro asistente de vídeo (VAR), se estrenó por fin en un partido de los blanquivioletas. La decisión ha levantado ciertas dudas en la utilización de este nuevo sistema que será una de las novedades en este temporada en la Liga Santander. En un primer momento, el árbitro del encuentro mostró la amarilla a Moyano al considerar que el jienense se interpuso y chocó con un contrario para evitar una ocasión de gol. Instantes después fue a consultar las imágenes y rectificó su parecer cambiando la amarilla por la tarjeta roja. ¿Cómo se puede explicar este cambio en la decisión del colegiado? Juan Carlos Alonso, exárbitro asistente de Segunda B, lo tiene claro. «El árbitro amonestó a Moyano con cartulina amarilla por considerar que el lateral cortaba un ataque prometedor. Al ver las imágenes estima que es roja por ser una ocasión manifiesta de gol, por lo que le muestra la tarjeta roja, que conlleva a su expulsión», explica Alonso. Esta jugada entraría dentro del punto tres de situaciones que son revisables por el VAR. Pese a todo, el exárbitro reconoce que la dificultad del VAR está «en crear un protocolo donde se contemplen todos los casos», algo casi imposible.

En boca de todos

Y es que si hubo un protagonista en la rueda de prensa de Javi Moyano posterior a la primera sesión de entrenamiento, ese fue el VAR. «En principio la acción me pareció dudosa. Cuando pide ver las imágenes estoy tranquilo, pensando que va a rectificar y no va a mostrarme la cartulina amarilla. Cuando me mostró la roja no me lo podía creer. Quiero pensar que en un partido de competición esto no habría pasado. Pese a lo de Alemania, va ser una herramienta muy útil para el árbitro», reconocía Moyano.

La mejor noticia del día fue ver a Míchel entrenándose junto a sus compañeros durante parte del entrenamiento. Tras dos meses lesionado parece que ha superado casi por completo su lesión de tobillo. Guitián también ejecutó algunos de esos ejercicios mientras que Luismi se entrenó de nuevo en solitario, realizando carrera continua.