Fútbol | Primera División El Real Valladolid busca el desempate con el Betis jugando como en Villarreal El delantero turco Ünal se perfila como el único cambio con respecto al once que salió en La Cerámica . / Gabriel Villamil Igualados a casi todo, el Pucela repetirá el estilo con el que obtuvo la primera victoria a domicilio FERNANDO BRAVO Valladolid Domingo, 21 octubre 2018, 09:12

Un empate sería como empezar de nuevo, aunque el Real Valladolid seguiría por delante en la clasificación. Real Valladolid y Betis, que suman los mismos puntos, victorias, derrotas y goles encajados en los ocho partidos de Liga disputados hasta hoy, apenas se diferencian en la posesión del balón –el Betis tiene el récord de la categoría, con un 82,4% frente al Leganés– mientras que el Valladolid suma dos goles más que los sevillanos, lo que define un 'golaverage' favorable que le pone por delante en la clasificación.

Su estilo de juego es, a la luz de estos datos, diferente, porque los de Quique Setién son jugadores que tocan y tocan, que pretenden tener el balón incluso cuando defienden, y que, sin embargo, tienen muy poco gol, menos aún que un Real Valladolid que tardó cinco jornadas en encontrar puerta, allá en Vigo, donde hasta en tres ocasiones se sobrepuso a otras tantas ventajas locales.

El Real Valladolid salió ayer hacia Sevilla con la intención de deshacer la igualdad con el Betis, calcando el once inicial que le dio la primera y única victoria a domicilio hasta el momento. Solo incluirá una variación, impuesta por la lesión muscular del croata Duje Cop, que tuvo que abandonar el campo en la segunda parte del encuentro disputado ante el Huesca el pasado día 7. El delantero confirmó en su concentración con la selección croata una lesión en el bíceps femoral izquierdo que le ha impedido entrenar esta semana. De esta forma, la inclusión en el once del turco Enes Ünal podría ser la única novedad sobre aquel once que derrotó al Villarreal en La Cerámica con un gol de Leo Suárez.

El mediapunta argentino, cuyos derechos mantiene el Villarreal, podría ser hoy el principal apoyo del delantero turco, con Antoñito como asistente por la banda derecha y Toni Villa, por la izquierda.

Sergio González no es amigo de enseñar las cartas antes de un encuentro, pero el viernes, en rueda de prensa reconoció que no es conveniente cambiar lo que funciona, y estos cuatro jugadores –Antoñito, Toni Villa, Leo Suárez y Ünal– forman el ataque más efectivo y probable esta tarde en el Benito Villamarín.

Hay que recordar que el entrenador del Real Valladolid no tiene mucho margen de maniobra, por cuanto Óscar Plano no se ha recuperado aún de una luxación en el hombro derecho. El extremo madrileño Keko tampoco ha superado su lesión en el pie, por lo que no forma parte de la convocatoria. Quien si podría estar en el banquillo el delantero tudelano del Promesas Miguel, único repuesto con el que cuenta Sergio González para un eventual cambio o refuerzo en la punta del ataque.

Las dudas de Joaquín y Tello

A lo largo de la semana se terminaron dando por seguras las bajas de Joaquín y Tello, en el equipo que dirige Quique Setién, a las que se sumaba la más grave de Guardado.

A este respecto llegó a pronunciarse incluso el entrenador del Real Valladolid, aunque no sin cautelas. Afirmó Sergio González que las presuntas bajas de Guardado y Joaquín deberían favorecer los intereses del Real Valladolid. Aunque, dijo, «Quique Setién tiene un banquillo con calidad suficiente para suplir con garantías esas bajas».

El hecho es que, aunque Tello y Joaquín tampoco entrenaron ayer con el Betis, podrían ser incluidos finalmente en la convocatoria, según comentaban ayer en la redacción sevillana del ABC.

Aunque no es probable que formen en el once inicial, los dos centrocampistas no estarían descartados para el encuentro con el Real Valladolid. El hecho de que Quique Setién no acostumbre a facilitar hasta el mismo día del partido la lista de jugadores convocados cuando juega en casa, disparó ayer las conjeturas sobre la participación de estos jugadores. El entrenador cántabro del equipo sevillano tenía en esta ocasión un margen mayor de maniobra, por cuanto el encuentro se disputa a última hora del domingo, lo que podría ser definitivo en caso de lesiones leves.

En todo caso, Quique Setién no ha repetido alineación en los diez partidos oficiales disputados hasta ahora –ocho de Liga y dos de UEFA League-. Sin embargo, las lesiones le habían dejado ayer prácticamente con lo puesto para recibir a un Real Valladolid que suma tres victorias y un empate en las cuatro últimas jornadas del campeonato.

Quique Setién, si se confirman las lesiones de Joaquín y Tello apenas puede disponer de 18 jugadores más el canterano Kaptoum para el encuentro de esta noche.

La baja de Guardado ofrece muchas posibilidades de jugar a William Carbalho, mientras que la ausencia de Joaquín abre la posibilidad de jugar como enganches un tanto escorados a la banda izquierda de Inui y Boulebouz, aunque parece que este último es el que tiene más posibilidades de jugar.

Sergio González calificó de «desorden organizado» el sistema táctico del Real Betis, que puede mudar sin aparentes problemas sobre la marcha el 3-4-2-1 con el que suele iniciar los partidos el entrenador cántabro. Un sistema que tendrá que probar, por novena vez en la liga, con nuevos jugadores debido a las bajas por lesión.