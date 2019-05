El Real Valladolid busca cerebro y delantero

El futuro de Borja, Míchel Herrero y Daniele Verde sigue en el aire

Solo se desconoce el futuro más inmediato de tres jugadores del actual Real Valladolid: Daniele Verde, Borja Fernández y Míchel Herrero.

El italiano se encuentra en Pucela cedido por la Roma con un contrato que estipula que el club blanquivioleta puede adquirirlo por 2 millones de euros antes de que termine el mes de mayo. Por el momento se desconoce cuáles son las intenciones de los pucelanos, ya que la última vez que el director deportivo Miguel Ángel Gómez habló en público de ellos emplazó a que el club «se asegurase el proyecto del próximo año» para conocer la decisión.

En una situación similar se encuentra Borja, cuyo contrato termina el 30 de junio y su futuro depende de una reunión entre las partes anunciada en principio para abril. El futbolista, de 38 años, aseguró en una entrevista a El Norte que quiere seguir jugando y su intención es hacerlo en el Real Valladolid, pero si no existe esa posibilidad se buscará otro destino para continuar en activo.

Como su compañero en el centro, Míchel termina contrato y seguramente no renovará puesto que el acuerdo parece no llegar pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas ya en el mes de octubre. La diferencia entre lo que pide y lo que le ofrece el club ha lastrado una situación que de no arreglarse se resolverá con la salida del futbolista.