El Real Valladolid no incorporará ningún jugador más que no sea centrocampista Álvaro Aguado, único jugador sin inscribir aún en LaLiga, en el amistoso de pretemporada ante el Granada. / Fermín Rodríguez La solvencia demostrada por Salisu en este inicio replantea la posibilidad de incorporar un central. No se esperan novedades antes del cierre salvo que sea un mediocentro contrastado LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 27 agosto 2019, 07:09

No llegarán más delanteros, mucho menos un lateral y tampoco un central pese a que la intención inicial era la de reforzar el centro de la zaga con un jugador veterano y curtido en la máxima categoría que viniera a cubrir la ausencia de Calero. La respuesta de Salisu en su irrupción en el once inicial no solo ha convencido a la dirección deportiva sino que se ha ganado a pulso la titularidad después de dos exámenes tan exigentes como los superados ante Betis y Real Madrid. En compañía de Kiko Olivas, el ghanés compartirá posición con Joaquín y Javi Sánchez, además de la posibilidad de que Fede Barba, en principio lateral, ocupe la posición de central zurdo en caso de necesidad.

El mensaje que se transmite desde el club, según las fuentes consultadas, es que en los siete días de mercado que faltan –se cierra el lunes día 2– no llegará ningún jugador más a no ser que se ponga a tiro un centrocampista contrastado que venga a reforzar la línea medular. O lo que es lo mismo, un escudero para Míchel en la labor de creación que venga a cubrir sus ausencias. Una incorporación con asterisco, ya que en caso de producirse será un jugador que salga cedido de uno de los grandes de la competición, en ningún caso una medianía que venga a rellenar la plantilla.

Esta semana deben cerrarse las cesiones de Chris Ramos y El Hacen a equipos de Segunda División

En ese perfil, el mercado ha puesto en el escaparate nombres como los del japonés Kubo (ya en Mallorca), Roque Mesa (firmado en Leganés), o Riqui Puig, la joven perla del FCB arcelona que se mantiene en vías de encontrar una cesión que le garantice minutos de calidad. En el club azulgrana, pendiente también de ceder a otro centrocampista de la cantera como es Oriol Busquets, aún no ha tomado una decisión en firme. La cúpula del club blaugrana se reunió ayer para despejar dudas prioritarias como las del fichaje de Neymar o las cesiones de Rakitic y Rafinha, pero también para tratar el futuro de canteranos a medio camino entre el primer equipo y el filial a los que se les ha quedado pequeña la Segunda División B. En ese contenedor se encuentra Puig, por el que ahora suspiran no pocos clubes de la Primera División.

Álvaro Aguado solo tendrá ficha con el primer equipo si no llega nadie a la medular

Sea la joven promesa culé u otro jugador, la posible incorporación de un mediocentro ofensivo afecta al futuro de Álvaro Aguado en la primera plantilla. El jienense, que llegó en el mismo vagón que Sergi Guardiola y que acabó la pasada temporada en las filas del Córdoba, es el único jugador que no ha sido aún inscrito en LaLiga –De Frutos y Javi Sánchez fueron los últimos en la noche del pasado viernes–, pendiente como está de que pueda llegar otro refuerzo.

El traspaso de Calero ha facilitado un aumento del límite salarial que permitirá la inscripción del jugador número 23.

Ese escenario se dará el próximo lunes cuando, a medianoche, se cierre el mercado estival. Hasta entonces, siete días por delante, el club debe cerrar las salidas que tiene pendientes y que afectan directamente a Chris Ramos y a El Hacen. Eliminado de esta ecuación queda el ecuatoriano Stiven Plaza, que tendrá ficha con el Promesas a la espera de coger el estado de forma óptimo que le devuelva al primer equipo.

Chris Ramos y El Hacen

Tras la marcha de David Mayoral al UCAM Murcia y de Caro a la Ponferradina, sobre la mesa de la dirección deportiva quedan aún pendientes las cesiones de Chris Ramos y El Hacen. El retraso de estas operaciones se debe a que el club quiere buscar la mejor salida posible para que ambos tengan minutos en Segunda División. De hecho, en caso de que Ramos –cedido hace un año al Sevilla Atlético– no encuentre destino pasaría a engrosar las filas del Real Valladolid Promesas y aumentar, por lo tanto, la nómina de delanteros junto a Miguel, Stiven Plaza, Marcos André, Soberón, Víctor, Óscar Socorro y el juvenil Castri.

Tanto en el caso de Chris Ramos como en el de El Hacen se están barajando distintas opciones para asegurarse que ambos puedan tener minutos de calidad en sus lugares de destino.