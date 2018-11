Fútbol | Primera División El Real Valladolid promete animar el mercado de fichajes de invierno Alcaraz, en el centro, durante el partido frente al Eibar. / Carlos Espeso Calero, Alcaraz y Toni Villa son los que más suenan J. A. PARDAL Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 20:59

El pasado sábado tras empatar frente al Eibar Sergio dio un toque de atención a sus jugadores. «Esta semana nos hemos ido un poquito de la preparación habitual. Un poco que si me quiere un equipo, que si me quiere otro, que si esto y lo otro», soltó en rueda de prensa.

Lo cierto es que desde que se cerró el mercado de fichajes de verano, en Valladolid se mira con atención a lo que puede llegar desde fuera, pero también a los futbolistas de la plantilla que más están despuntando y podrían constituir una contratación apetecible para otros clubes más pudientes. Tres son los protagonistas principales de los rumores:Rubén Alcaraz, Fernando Calero y Toni Villa. Los dos primeros pueden encontrarse en la nómina de jugadores que gustan al Sevilla, como ha reconocido Caparrós, su director deportivo, en referencia al central de Boecillo. No obstante, según se asegura desde la capital hispalense, el conjunto de Nervión, por su forma actual de trabajar, sigue a entre 20 y 30 futbolistas, con lo que estar en su radar no asegura nada. No es menos cierto que ayer Machín, su técnico, reconoció en Canal Sur Radio que buscarán un central, un mediocentro polivalente y un delantero en el mercado de invierno. Aunque aún está muy lejos su apertura (1 de enero) como para dar nada por hecho.

Carlos Marchena, adjunto a la Dirección de Fútbol del Sevilla, presenció el Betis-Real Valladolid de hace pocas semanas mientras que Villarreal o Valencia parecen ser otros de los equipos que siguen a jugadores pucelanos. El mercado de invierno promete emociones fuertes en la capital pucelana.