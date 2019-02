Fútbol | Primera División El Real Valladolid pierde a Pablo Hervías para enfrentarse al FC Barcelona Iborra y Hervía luchan por un balón aéreo en el choque entre el Real Valladolid y el Villarreal disputado el pasado viernes. / G. Villamil El futbolista sufre molestias en una rodilla y se une a Óscar Plano, sancionado, en la lista de bajas para comparecer en el Camp Nou EL NORTE Valladolid Martes, 12 febrero 2019, 14:15

El Real Valladolid no podrá contar el próximo sábado en Barcelona con dos de los futbolistas que fueron titulares en su último partido frente al Villarreal.

Tras el entrenamiento de esta mañana el club ha hecho público que Pablo Hervías será baja en el choque ante los culés por las molestias en la cara interna de su rodilla derecha que le han impedido ejercitarse con el resto del equipo en las dos sesiones que han tenido lugar hasta ahora. Así, el riojano, al que se le han hecho pruebas que descartan una lesión y que guardará reposo a lo largo de toda la semana, se une a la baja de Óscar Plano, que cumplirá ciclo de amarillas.

Con la ausencia de Hervías y la del lesionado de larga duración Luismi, el primer equipo se ha entrenado esta mañana en los Anexos en una sesión muy intensa en cuya recta final tomó parte el mediocentro del filial Kike.

Tras ella, ha sido Rubén Alcaraz el encargado de atender a la prensa, días antes de un choque que reconoce que es «el partido soñado» para él, puesto que regresa a su ciudad natal y su familia acudirá al choque para verle in situ. Alcaraz, que considera que los suyos pueden «rascar algo» ante el FC Barcelona se agarra a las sensaciones del partido de la primera vuelta (0-1 en Zorrilla) y cree que junto a los suyos se lo van a «poner difícil» a los blaugranas «que están necesitados igual que nosotros porque por arriba también están apretadas las cosas, igual que por abajo».

Para el mediocentro catalán, al Real Valladolid «ya le toca puntuar contra un grande» después de las buenas actuaciones en el Bernabéu (2-0) o ante el Atlético de Madrid (2-3) y de que estuvieran «muy cerca» en el duelo de la primera vuelta ante el Barcelona. «Tenemos que jugar con la misma idea que entonces», defendió.

A nivel personal, no considera que se el esté pidiendo demasiado, después de verse expuesto a las críticas por un supuesto bajón de juego que el no considera haber sufrido. «Me gusta que se me exija porque es una motivación extra. Estamos en Primera y no todos los partidos salen como uno quiere. Hay que concienciarse de que este equipo va a sufrir y de que vamos a llegar a final de temporada jugándonos mucho«, aseguró.