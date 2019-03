Fútbol | Primera División El Real Valladolid pierde a Borja para el partido contra el Real Madrid Borja deja el campo lesionado mientras Moyano sale en su lugar el pasado sábado en el RCDE Stadium. / Eric Alonso-LOF El orensano considera que la unión en el club y la plantilla sigue siendo la misma, pero «cuando los resultados no son buenos, cualquier piedra pequeña parece mucho más grande» J. A. PARDAL Valladolid Lunes, 4 marzo 2019, 13:55

Borja sufre una lesión muscular en la zona del pubis y se perderá, al menos, el choque del Real Valladolid frente al Real Madrid del próximo domingo (20:45 horas).

Así lo confirmó él mismo esta mañana en la sala de prensa tras el entrenamiento del equipo. El mediocentro gallego aseguró que se hizo daño en torno al minuto diez del partido frente al Espanyol, aunque aguantó sobre el campo hasta el comienzo de la segunda parte, y que a falta de que se le realicen algunas pruebas más, estará de baja «una o dos semanas».

Además, tampoco se ejercitaron con el resto de sus compañeros Stiven Plaza, con molestias musculares tras el choque en el RCDE Stadium, y Joaquín, que trabajó con los fisioterapeutas.

El propio Borja Fernández, que reconoció que no tiene «nada claro» lo que va a hacer la próxima temporada, fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa, para evaluar el estado en el que se encuentra la plantilla tras los malos resultados de las últimas jornadas. Según sus propias palabras, «no están siendo unas semanas fáciles porque las cosas no están saliendo y es normal que las caras estén más tristes, pero es algo con lo que convivimos muchas veces«, relató.

Tras la jugada del primer gol del Espanyol, en la que aseguró que «se produjeron cuatro errores seguidos que no pueden ocurrir», a su juicio el equipo hizo «dos minutos desastrosos», pero después «una primera parte muy buena» y en la segunda estuvieron «más noqueados». «Tenemos un poco de miedo y no estamos tan sueltos como antes, porque no teníamos nada que perder y ahora sí», aseguró el futbolista, que quiso apelar a todos para motivarse y conseguir salvar la categoría. «Tenemos algo muy bonito por delante», dijo, recordando sus palabras del curso pasado cuando el equipo no era capaz de llegar a los puestos de 'play off'.

Borja Fernández, que apeló a la cohesión para solventar este bache, aseguró que los jugadores y el club se sienten tan unidos como a principio de temporada. «Cuando los resultados no son buenos, cualquier piedra pequeña parece mucho más grande. Sabemos que el club está con nosotros y que obviamente está más preocupado cuando no hay buenos resultados que cuando sí los hay. Pero ahí dentro hay unión y en el club también. El club sabía que no iba a ser un año fácil y todos trabajamos para intentar salvarlo», aseguró.