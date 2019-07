Fútbol | Primera División El Real Valladolid cuenta con cinco bajas en la sesión matutina Los jugadores del Real Valladolid en pleno entrenamiento. / RV Calero, Luismi, Hervías, Stiven Plaza y El Hacen estuvieron al margen del entrenamiento, una jornada más IVÁN HERRERO Valladolid Viernes, 26 julio 2019, 13:15

El Real Valladolid entrenó en la mañana de hoy con las ausencias de Calero, Luismi y Stiven Plaza, quiénes llevan toda la semana sin pisar el verde de los anexos, más las bajas de El Hacen y Pablo Hervías, recién recuperado de su larga lesión de rodilla.

El equipo trabajó durante hora y media donde los ejercicios con balón tuvieron protagonismo: pases largos, rondos y una serie de centros y remates para poner a prueba la puntería de los blanquimorados.

En la parte final de la sesión tuvo lugar un 'minipartido', entre tres equipos de ocho jugadores que se iban alternando. Uno de los equipos, tenía a Sandro y Ünal lo que puede dar una pista de la pareja de ataque que alinee mañana Sergio González en Medina de Rioseco

Fede San Emeterio: «He trabajado para quedarme y sigo con esa idea»

El futbolista que atendió a los medios, después del entrenamiento matutino, fue Fede San Emeterio quien mañana tendrá un día especial con ese amistoso frente a su exequipo. «Va a ser muy especial. Por primera vez me voy a enfrentar al Racing desde que salí de allí y será muy emotivo, aunque sea un amistoso, ya que es contra el equipo del que soy hincha y socio».

Al mediocentro no se la pasa por la cabeza la opción de irse a otro sitio, como la temporada pasada. «Desde que llegué aquí, he trabajado para quedarme y sigo con esa idea. Por mi parte, estoy muy tranquilo. Mi idea es quedarme aquí».

El cántabro afirmó que ha estado cómodo en los minutos que ha tenido en Norteamérica. «Con cualquiera de los dos sistemas me siento cómodo. Hay un doble pivote en los dos, con lo que no me afecta. Me puedo amoldar a cualquier idea y estoy contento con el 4-4-2 de Sergio»