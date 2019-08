Real Valladolid Promesas 2 - Cultural Leonesa 1 El Real Valladolid Promesas progresa adecuadamente Iker pugna por hacerse con un balón en banda ante un rival. / Rodrigo Jiménez Tercera victoria en cuatro amistosos, esta vez ante un rival de exigencia máxima. Óscar y Soberón marcaron para los de Javi Baraja LUIS MIGUEL DE PABLOS Medina de Rioseco Viernes, 2 agosto 2019, 21:36

No es tiempo de notas, sí de hincar codos, pero la evolución del Promesas continúa según esperado, sin imprevistos, y aunque es lo de menos, con un empate y tres victorias, la de esta tarde-noche de mérito ante un rival de los de arriba.

Con tanto jugador recién llegado, optó Javi Baraja por salir con una base de jugadores que dirigió hace un año en el División de Honor, apenas cuatro que repiten en el filial (Samu, Kike, Corral y Miguel) y dos de las incorporaciones (Víctor y Oriol). Un partido de mayor exigencia, dentro de una agenda de pretemporada en la que ha ido de menos más en cuanto al nivel de sus rivales, ante un equipo con el que se verás las caras en competición y que vuelve a aspirar al ascenso de Segunda División. Los dos han dado pasos firmes hasta la fecha en su puesta a punto , con reparto de minutos, muchas pruebas y pocas conclusiones en firme. En el caso del Promesas, también con la idea de perfilar los que integrarán la plantilla definitiva. La criba va a ser importante. En Rioseco no estuvieron Alende y Salisu, en Marbella con el primer equipo; tampoco El Hacen, pendiente de encontrar una cesión que le asegure minutos de calidad; y otro grupo de jugadores que, entre descartes y lesiones, no se vistieron.

2 Real Valladolid Promesas Samu; Iker, Corral, Jaime, Cerro, Oriol, Víctor García, Kike Pérez, Miguel, Socorro y Óscar. Jugaron tras el descanso Gaizka; Apa, Segura, Mario, Álex, Soberón, Charaf, Dalisson, Doncel, Zalazar y Marcos André. 1 Cultural Leonesa Leandro; Juan, Marcos, Iván González, Virgil, Alfonso, Menudo, Percan, Dioni, Kawaya, y Augusto. También jugaron en la segunda parte Soler; Lucas, Rodri, Estelles, Sergio Marcos, Luque, Aarón, Amadou, Jorge Sáez y Antonio López. Goles: 1-0 (minuto 40): Óscar. 1-1 (minuto 53): Dioni. 2-1 (minuto 79):Soberón. árbitro: Oliver de la Fuente. Amonestó a Kike Pérez y Mario por parte de los locales, y a Iván González por los visitantes. incidencias: Cuarto amistoso de pretemporada para el filial, disputado en el estadio Juan Carlos Navarro de Medina de Rioseco con lleno en la grada.

Con este escenario, el cuarto amistoso dejó algunas pinceladas de lo que puede dar este año el filial. En los primeros 45 minutos se pudo confirmar el buen tándem que formarán Kike Pérez y Oriol en el centro del campo –, así como los minutos de rodaje que aún necesitan Víctor García y Miguel para compenetrarse mejor.

Tuvo más el balón el filial en la primera parte, que dominó el centro del campo gracias a la omnipresencia y los kilómetros de fútbol que ya tiene entre pecho y espalda de Oriol, y enfrente una Cultural que se apoyó más en su presión sin balón y en la verticalidad tanto de Menudo como de Andy Kawaya. Fue el británico quien pudo abrir el marcador a la media hora en un disparo desde fuera del área que se fue por muy poco ajustado al palo derecho de la portería de Samu.

Fue, sin embargo, el Promesas el que se adelantó diez minutos después en una jugada iniciada por Iker en banda derecha que, tras pasar por las botas de Socorro y un balón filtrado de este al área, acabó encontrando a Óscar para batir en tiro cruzado al meta visitante.

Poco antes del descanso Oriol lo intentó desde fuera del área pero su disparo se perdió por centímetros a la derecha de la portería leonesa.

Los cambios igualaron el fútbol de unos y otros en la reanudación, y los de José Manuel Aira encontraron el empate en un centro desde la banda que Dioni remata sin oposición de cabeza a la red. Notó más el Promesas el carrusel de cambios, y se vio sometido por una Cultural que encontró mayor equilibrio en su segundo once, y que pudo marcar hasta en dos ocasiones con sendos tiros desde dentro del área, primero de Antonio López y pocos minutos después de Jorge Sáez. En ambas ocasiones Gaizka mostró reflejos y buena colocación.

Perdonó y el que no lo hizo fue el Promesas en una contra bien trenzada que Soberón empujó a gol a placer a servicio de Zalazar. El Kuki tuvo en sus botas el tercero pero su disparo lo envió a córner Soler.

Javi Baraja, cauto pero satisfecho

Satisfecho con la preparación, Javi Baraja tiene al Promesas donde quería a estas alturas. «El equipo está respondiendo bien físicamente, cogiendo bien los conceptos e interpretando bien los partidos. No es tan importante ahora pero los resultados nos dan seguridad de que estamos trabajando bien», apunta, restando importancia al elevado número de jugadores que tiene aún en plantilla. «No me preocupa cuando tengamos la plantilla definitiva, esto es un filial. De momento seguimos trabajando con la idea de ir mejorando el físico, ya que hasta ahora solo están jugando media parte».